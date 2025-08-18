Programas completos cnn prime

Ocho candidatos que buscarán ser presidente de Chile | CNN Prime

Por CNN Chile

18.08.2025 / 21:49

Conduce: Mónica Rincón.

En un nuevo CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales informaciones de la jornada:

Último día para inscripción de candidatos presidenciales y al Congreso. Serán ocho los candidatos que buscarán ser presidente de Chile.

Banco Central eleva al 3,1% el PIB del segundo semestre año.

Encuesta revela que aumenta la percepción negativa de la migración en el país. Un 68% de los encuestados dice que la migración son un problema para Chile.

Revisa el noticiero completo en el video.

 

