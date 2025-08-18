Trump, Zelensky y líderes europeos en la Casa Blanca: Claves de la reunión por Ucrania

La directora del Centro de Estudios Europeos, Paulina Astroza, explicó en CNN Chile el encuentro que sostuvo el presidente Donald Trump con su homólogo Volodymyr Zelensky, así como también con líderes de Europa.

(CNN)/ (CNN Chile) – El presidente de EE.UU. Donald Trump dijo que comenzó a organizar una reunión entre el presidente de Rusia Vladimir Putin y el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky.

Trump escribió en las redes sociales esta tarde que habló sobre el tema con Putin durante una llamada telefónica en medio de reuniones con líderes europeos en la Casa Blanca.

“Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin y comencé los preparativos para una reunión, en un lugar aún por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelensky”, escribió Trump. “Después de que se lleve a cabo esa reunión, tendremos una trilateral, que sería los dos presidentes, más yo.

Nuevamente, este fue un muy buen y temprano paso para una guerra que ha estado ocurriendo durante casi cuatro años”.

Trump no especificó cuándo se llevaría a cabo alguna de las reuniones.

Dijo que sus reuniones de hoy se enfocaron en garantías de seguridad para Ucrania, que “serían proporcionadas por varios países europeos, en coordinación con Estados Unidos”.

“Todos están muy contentos con la posibilidad de PAZ para Rusia/Ucrania”, escribió Trump.

Consultada la Dra. Paulina Astroza, directora del Centro de Estudios Europeos (CEE), en Hoy Es Noticia de CNN Chile sobre el anuncio de Donald Trump, afirmó que no queda claro en qué calidad, en términos jurídicos, actuará el exmandatario, ni si cumplirá un rol de mediador. Lo que sí está claro, dijo, es que habrá un tercero interviniendo y que “va a quedar sobre los hombros de Donald Trump si en definitiva logra o no logra un acuerdo de paz”.

“Primero un cese del fuego. O sea, el canciller alemán, Friedrich Merz, le dijo claramente que no se podía hablar de negociaciones sin que haya un cese del fuego”, remarcó.

Respecto a la figura de Merz, explicó que es un demócrata cristiano, del Partido Popular, con una tendencia más de derecha dentro de su colectividad.

“Ha hecho dos cosas últimamente que a mí me parecen destacables. Una, ha sido bastante duro en sus últimas declaraciones respecto a lo que está ocurriendo en Gaza —viniendo del canciller alemán, eso es muy fuerte—. Y segundo, hoy día fue el más duro al decir que sin cese al fuego, ¿cómo van a empezar las negociaciones? Si lo mínimo que se pide es que haya un respeto al derecho internacional”, cerró.