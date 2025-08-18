Artés adelanta que no respaldaría a Jara en segunda vuelta a menos que apoye, por ejemplo, renacionalizar cobre y litio

"Con el programa actual que está confeccionando no votaría por ella", dijo el profesor y ahora candidato a la presidencia, quien intentará por tercera vez llegar a La Moneda.

Este lunes inscribió su candidatura presidencial Eduardo Artés, iniciando así su tercera campaña presidencial.

El profesor normalista y político llegó hasta el Servicio Electoral (Servel) la tarde de este 18 de agosto, último día de plazo para inscribir candidaturas, con parte de la documentación que respalda que, según aseguró, superó las 40 mil firmas de respaldo a su candidatura, superando así el mínimo exigido.

“Tenemos un gran respaldo en los sectores territoriales, gran respaldo en la juventud, universitaria particularmente. La mayoría de las firmas virtuales y ante notario son de estudiantes universitarios”, dijo previo a inscribir su candidatura.

En dicha inscripción, agregó, está también la crítica a la candidatura de la centro izquierda que encarna Jeannette Jara, la exministra del Trabajo respaldada hoy por el bloque “Unidad por Chile”. En ese sentido, Artés afirmó que esto se debe a que a su juicio se requieren cambios profundos al sistema económico imperante y a diferencia de Jara no busca ser “cosmética” para cambiar “algunas cositas”.

“(Sobre su programa) Tendrá que verlo ella, pero ves que en la primaria tenía uno, ahora tiene otro. Y seguramente si se apuran un poquito, va a tener otro también”, criticó el candidato.

Eduardo Artés ha presentado candidatura presidencial dos veces previamente, una en 2017 y la otra en 2021.

Sin embargo, en ambas no ha sacado más del 2% de las preferencias, algo similar a lo que plantean las encuestas de opinión que lo han considerado.

Con eso en la mesa, fue consultado sobre si apoyaría o no a Jara en una eventual segunda vuelta que la contemple a ella y a José Antonio Kast. Al respecto, dijo: “Si no paso yo y pasara eventualmente Jeannette Jara, con el programa actual que está confeccionando yo no votaría por ella. Tendría que aceptar algunos puntos de nuestro programa, fundamentalmente en renacionalización de los recursos naturales o recuperación del cobre, el litio, etc. Si estamos de acuerdo en esas cosas quizá podemos conversar”.