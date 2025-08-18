Suspenden clases en comunas de Alto del Carmen, Freirina, Huasco y Vallenar por emergencia tras sistema frontal

La medida busca proteger a las comunidades educativas en medio de la emergencia provocada por las intensas lluvias, que han dejado calles anegadas y puentes cerrados.

Debido al fuerte sistema frontal que afecta a la Región de Atacama, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Huasco anunció la suspensión total de clases para este martes 19 de agosto en todos los establecimientos educacionales de la provincia.

La medida aplica para jardines infantiles, escuelas y liceos ubicados en las comunas de Alto del Carmen, Freirina, Huasco y Vallenar, y busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo ante las complejas condiciones climáticas que enfrenta la zona.

“El bienestar de nuestras comunidades educativas es prioritario. Mantenemos monitoreo constante en coordinación con las autoridades locales y regionales”, señalaron desde el SLEP Huasco a través de un comunicado oficial.

También se recomendó a las familias y funcionarios informarse exclusivamente por canales institucionales.

Lee también: “Tenemos vías colapsadas”: Municipio de Vallenar advierte por inundaciones en diversos sectores tras intensas lluvias

Vallenar en emergencia: Intensas lluvias inundan calles y provocan cierre de puentes

El anuncio se da en medio de una emergencia meteorológica en la comuna de Vallenar y zonas aledañas, donde este lunes el municipio llamó a la ciudadanía a “no salir a la calle, salvo que sea estrictamente necesario“, tras las intensas precipitaciones que han causado serias inundaciones en sectores urbanos y rurales.

“Tenemos vías colapsadas con la acumulación de agua”, informó la municipalidad a través de redes sociales, donde además se declaró alerta temprana preventiva.

Las autoridades locales, junto con el SLEP Huasco, insisten en el llamado a la precaución y a mantenerse informados, especialmente ante pronósticos que podrían mantener las lluvias en la zona durante las próximas horas.