“Me dijeron hay un trabajito que hay que hacer, un proyecto de minería. Fuimos dos personas. Se llamaba proyecto Escondida en el Hotel Antofagasta. Fue la primera vez que llegué a ofrecer mis servicios. Nosotros cooperábamos fotocopiando los planos”, indicó Carlos Dupin, Operador Warehouse Escondida | BHP.

Dupin fue uno de los testigos del proyecto y cómo se gestó el inicio de las operaciones de Escondida en 1991, una minera que permaneció oculta por 35 millones de años en el Desierto de Atacama pero en 1981 fue hallada.

Si bien, comenzó como el “Proyecto Andino” de exploración, con los años se transformó en Escondida | BHP, la actual mina de cobre con la mayor producción en el mundo.

Lee también: Roadmap entrega detalles de cómo implementar las tecnologías digitales en la minería

“Escondida no tenía energía de subestación, era todo con generadores. Los caminos eran todos de tierra, no teníamos caminos asfaltados desde Antofagasta. Éramos un grupo pequeño, no éramos más de 5 o 6 personas por turno en un ambiente bastante familiar, recordó Alejandro Osses, ingeniero de Contratos Escondida | BHP y quien también presenció cómo se puso en marcha la primera planta concentradora de Escondida.

En su aniversario de tres décadas de vida, muchas historias por contar han ocurrido, pero durante este período Escondida ha logrado producir unas 29 millones de toneladas de cobre. Asimismo, dar importantes pasos en innovación.

Lee también: Distrito Chancón: Así trabaja y se mantiene la pequeña minería del oro

“En materia de sustentabilidad destacan las inversiones por más de 4 mil millones de dólares y la generación de capacidades en materia de agua desalada, que permiten que hoy Escondida sea abastecida en un 100% por agua desalada”, detalló Juan Cristóbal Marshall, Vicepdte. Asuntos Corporativos Escondida | BHP.

Como parte de su celebración, se realizó una ceremonia con la comunidad en la que se homenajeó a sus trabajadores para inspirar a las generaciones futuras y seguir contribuyendo a la minería nacional.

“Aspiramos a construir una minería sustentable, que se hace cargo de los desafíos del cambio climático, descarbonización y la transición hacia energías más limpias”, indicó James Whittaker, Presidente de Escondida | BHP.