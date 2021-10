Por primera vez las encuestas Cadem y Pulso Ciudadano ubicaron a José Antonio Kast, candidato del Frente Social Cristiano, por sobre Sebastián Sichel, abanderado de Chile Podemos Más, en las preferencias hacia las presidenciales de noviembre.

CNN Chile conversó con el candidato al Senado y militante del Partido Republicano de Chile, José Manuel Rojo Edwards, sobre el ascenso de Kast, su propia posición como uno de los tres representantes de derecha que podrían pasar a la Cámara Alta y cómo ven desde su partido el actual escenario político, entre la derecha, con la oposición y sobre escándalos como Pandora Papers, que involucran al presidente Sebastián Piñera.

“Nosotros no creemos mucho en estas encuestas, pero sí creo que han servido para derribar mitos: eso de que José Antonio Kast no puede pasar a segunda vuelta ya está casi derribado”, manifestó Edwards y enfatizó que “la ciudadanía está entendiendo que en la elección hay dos grandes proyectos que se están considerando en las candidaturas, uno es el de Boric, estatizante, con fronteras abiertas para la migración, de dudoso respeto con los ahorros de la pensiones”.

En cambio, señaló, “el que representa José Antonio Kast es un proyecto de libertad, de respeto a los ahorrantes de las pensiones, que basa su modelo económico social en las pymes“. A su juicio, indicó, esto “ha hecho que una gran cantidad de personas, que son de derecha o de centro derecha, estén dando el paso de apoyarlo”.

Con respecto específicamente al candidato Sebastián Sichel, Edwards consideró que “José Antonio Kast ha sido claro en el mensaje: nosotros creemos en la justicia, en el valor del esfuerzo, en que hay que meter presos a los delincuentes, en una migración legal y ordenada y en todas estas materias, como en muchas otras, quizás el candidato Sichel no ha sido tan claro, no lo vemos representando bien al sector“.

“Cuando él dice, de buenas a primeras, ‘soy de centro y no tengo interés en representar a la derecha y centro derecha’, evidentemente eso conlleva un discurso que no es tan claro para el votante”. Por el contrario, enfatizó, Kast “ha sido muy consecuente, entonces hay una certidumbre respecto a lo que representa y la gente entiende que esa consecuencia implica que, si es presidente, va a aplicar sus convicciones”.

En su caso como candidato a las elecciones parlamentarias, confirmó, aplicaría el mismo principio: “si hoy existe una complicación adicional para los candidatos de Chile Podemos Más, es que las parlamentarias también se han visto beneficiadas por este cambio de percepción“.

Específicamente respecto a la revelación de la investigación de Pandora Papers, que involucra al presidente Sebastián Piñera, y como eso afectaría al candidato Sichel, Rojo Edwars sostuvo que “creo que efectivamente le va a golpear porque es el continuador de Sebastián Piñera y eso no se lo puede sacar de encima, pero creo que hay que ser justos, porque Sebastián Sichel no tiene nada que ver con los negocios que pueda tener el presidente Piñera y sus hijos”.

“Nosotros queremos distanciarnos de esto y que se investigue, caiga quien caiga”, remarcó sobre el caso que está afectando a líderes políticos a nivel mundial, incluyendo a Chile. Sin embargo, recalcó que “yo no estoy por las persecuciones penales contra presidentes o en general, acá tiene que haber una consecuencia que no sea política”.

“Las declaraciones que he visto, de Marco Enríquez-Ominami, del candidato Boric, que han tratado de hacer de manera mañosa, ligándole este problema a Sichel y a José Antonio Kast, me parece que es de una injusticia tremenda y que demuestra un ánimo politizante, pero no de política pública por la confianza en las instituciones y la probidad”, manifestó el militante de Republicanos, pero también asumió, respecto a Pandora Papers, que “esto claramente no es una maquinación de la izquierda chilena“.