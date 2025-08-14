Programas completos Agenda Económica

Bolsa chilena marcó cifras históricas: Experto explica a qué se debe

Por CNN Chile

14.08.2025 / 09:17

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre los US$ 300 millones en pérdidas que ha sufrido Codelco tras el trágico accidente en El Teniente.

Además, en esta edición, dialogamos con Sergio Tricio, gerente general de Patrimore, sobre las cifras históricas en la bolsa chilena. “La bolsa es una buena referencia de cómo está el desempeño de las empresas de un país”, partió señalando.

“Cuando las empresas viven un escenario de incertidumbre deben hacer ajustes; despedir gente, hacer refinanciamiento, capitalizarse, ordenarse y eso en el último tiempo muchas empresas lo hicieron a partir de los cambios que se estaban generando en Chile y, por lo tanto, las empresas de cierta manera en términos financieros, de estructura, están mucho mejor posicionadas hoy en día”, agregó el especialista.

Mira el programa completo

