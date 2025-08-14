Chile y Finlandia concretan alianza para avanzar en minería sostenible y descarbonización: Se invertirán más de US$ 50 millones

La alianza se materializará a través de la iniciativa llamada “Plataforma Chile-Finlandia para el Desarrollo y Transferencia Tecnológica”, cuyo fin será potenciar las capacidades locales de desarrollo, adaptación y escalamiento de tecnologías de alto impacto. Revisa los detalles.

Esta semana, Chile y Finlandia sellaron una alianza para el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras y nuevos negocios orientados a la minería sostenible, la descarbonización y adaptación al cambio climático.

El presidente Gabriel Boric valoró la noticia. “Esto lo acordamos hace un año con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y hoy se hace realidad. US$ 50 millones para inversión en innovación y transferencia tecnológica en nuevo desarrollo sostenible”, escribió en X.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, reconoció en el vínculo entre ambos países “una oportunidad estratégica para diversificar nuestra matriz productiva, fortalecer nuestro ecosistema de investigación, desarrollo e innovación y avanzar hacia una economía basada en el conocimiento”.

La embajadora de Finlandia en Chile, Johanna Kotkajärvi, sostuvo que la inversión en I+D ha sido vital “para la transformación de Finlandia al país innovador que conocemos hoy, y vemos grandes oportunidades para Chile en esta alianza que apalanca recursos nacionales e internacionales para el desarrollo sostenible y la transferencia tecnológica con un impacto real”.

Detalles de la alianza entre Chile y Finlandia

La alianza se materializará a través de la iniciativa denominada “Plataforma Chile-Finlandia para el Desarrollo y Transferencia Tecnológica”, cuyo fin será potenciar las capacidades locales de desarrollo, adaptación y escalamiento de tecnologías de alto impacto para la descarbonización y adaptación al cambio climático.

Ello se hará traccionando esfuerzos de co-creación y co-innovación entre empresas y sectores productivos estratégicos, gobiernos regionales, centros de transferencia tecnológica y otros actores relevantes del ecosistema de Chile y empresas e instituciones de I+D de Finlandia, movilizando talento y promoviendo emprendimientos de base científico-tecnológica.

La Plataforma tendrá una duración inicial de cinco años y será financiada con hasta US$20 millones por Corfo. El presupuesto total del proyecto, en tanto, superará los US$50 millones gracias al apalancamiento de recursos desde el ecosistema finlandés y otros fondos de financiamiento nacionales e internacionales.

El proyecto Plataforma será implementado de manera conjunta por Fundación Chile y VTT Technical Research Centre of Finland, dependiente al Ministerio de Economía y Empleo de la República de Finlandia, una de las instituciones de investigación y desarrollo tecnológico líderes en Europa.