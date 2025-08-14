Prensa argentina se rinde ante el espectáculo de Assadi en el Nacional: “Una genialidad; este sabe a lo que juega”

La prensa transandina destacó al volante de 21 años por su golazo ante Independiente en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Olé lo calificó como “una genialidad” y Clarín resaltó que “sabe a lo que juega”.

Universidad de Chile se impuso 1-0 a Independiente en el Estadio Nacional y tomó ventaja en la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana. El triunfo azul tuvo como gran protagonista a Lucas Assadi, autor del único gol del partido, que no pasó desapercibido para la prensa argentina.

El diario Olé destacó el manejo del equipo dirigido por Gustavo Álvarez y la definición del ’10’ azul: “La arremetida de Hormazábal terminó en una asistencia para una genialidad de Assadi, quien definió desde fuera del área como si fuese un penal: un golazo terrible”.

En la misma línea, Clarín elogió la capacidad del joven mediocampista: “Hasta que en una de sus arremetidas indescifrables, Hormazábal pasó entre tres hombres y dio el pase al medio en donde encontró a Lucas Assadi, este ‘10’ de 21 años que sabe a lo que juega. En una fracción de segundo y casi sin espacio, definió desde afuera del área al palo más lejano de Rey. Golazo por la precisión del tiro”.

Por su parte, TyC Sports remarcó el golpe anímico que significó para el Rojo: “Cuando iba por el empate, recibió la expulsión de Matías Abaldo, por lo que se verá obligado a dar vuelta la historia el próximo miércoles en Avellaneda”.

Con este resultado, la U llegará a la revancha en Argentina con la ventaja mínima, buscando sellar el paso a cuartos de final en un estadio Libertadores de América que promete presión máxima.