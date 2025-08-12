Tras caída de lista única en oficialismo, Andrés Couble (FA) apunta a “una lectura anticipada del escenario” del FRVS y AH

Consultado en CNN Prime sobre si la decisión del FRVS y AH de abandonar el pacto Unidad por Chile y formar otra lista para las parlamentarias fue apresurada, el secretario general del FA, Andrés Couble afirmó: "Creo que podrían haber esperado para arribar a un acuerdo" y agregó que "a veces hay cosas más importantes que la legalidad de los partidos".

El secretario general del Frente Amplio (FA), Andrés Couble, se refirió a la decisión de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH) de restarse del pacto Unidad por Chile para enfrentar las elecciones parlamentarias.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si es definitivo que el oficialismo competirá con dos listas, Couble señaló que lo más probable es que este jueves 14 de agosto los siete partidos que continúan en las negociaciones inscriban el pacto.

“Creería que se van a concretar las dos listas porque no sé si habrá margen para que esos partidos quieran revertir la decisión que nos comunicaron”, afirmó.

Sobre los factores que llevaron a descartar un pacto parlamentario unitario, planteó: “Yo atribuyo a una lectura anticipada del escenario, porque efectivamente no habíamos arribado a un acuerdo. Había propuestas sobre la mesa y, por lo tanto, no hubo nunca un consenso con el que la FRVS o AH pudieran decir: ‘estoy disconforme con esto’.

En cuanto a si fue una decisión apresurada de parte de Jaime Mulet y Tomás Hirsch, comentó que “no sé si es meramente instrumental en lo electoral; creo que podrían haber esperado para arribar a un acuerdo”.

También mencionó que un elemento clave fue la necesidad de mantener la legalidad de los partidos: “Era la única forma en que ellos veían que podían mantener su legalidad, lo entiendo, aunque no comparto el objetivo. Creo que a veces hay cosas más importantes que la legalidad de los partidos”.

Respecto a la convivencia con la Democracia Cristiana (DC), que recientemente se sumó a las negociaciones, destacó que los falangistas han estado comprometidos con la mesa y prevé que se sentirán bien representados, al igual que el resto de los partidos oficialistas.

En cuanto al liderazgo de la candidata Jeannette Jara, quien pidió alcanzar una lista única, sostuvo que esta es una discusión entre las distintas colectividades y que la exministra del Trabajo debe concentrarse en su campaña.

El camino a las elecciones parlamentarias

Sobre la controversia interna del FA que generó la candidatura de Gustavo Gatica por el distrito 8, Couble enfatizó que hubo diversas posturas y un debate intenso, pero aclaró que no queda duda sobre la potencia de Gatica y su conexión con los movimientos sociales.

“Mi opinión es que es bueno llevar candidaturas militantes, creo que es importante que Gustavo Gatica vaya en la lista oficialista y, por lo tanto, tengamos debates para viabilizar aquello, pero creo que ese trabajo y esa construcción territorial particular del distrito 8 es bien importante para el partido y también ahí existen figuras que han sido clave en dicha construcción y que también permiten conectar con organizaciones sociales desde la militancia”, argumentó.

En relación con la candidatura de la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, para el Senado, quien ha mantenido críticas sobre la existencia de la Cámara Alta, Couble sostuvo que no existe contradicción.

“En ese tiempo se dio una larga discusión de cómo tener una sola cámara podría quizás agilizar los trámites legislativos y eso no quita que cuando ya existen dos cámaras quiera aspirar a una”, precisó, y remarcó que la postulación de Loncon “no está descartada, está sobre la mesa“, pero no será por el FA.

Finalmente, sobre la candidatura que pretende impulsar Alejandro Navarro, quien cuenta con el apoyo del FRVS y ha expresado posturas a favor de Nicolás Maduro, dijo que “creo que cada partido tiene la facultad de definir a sus candidaturas dentro de un marco de conversación”.