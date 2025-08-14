Daza marca distancia del debate sobre Kast: “Evelyn Matthei cree firmemente en la independencia de los poderes del Estado”

La jefa de vocerías de la candidata presidencial de Chile Vamos afirmó que un eventual gobierno de Matthei usará todas las atribuciones legales para medidas urgentes, pero recalcó que el Congreso sigue siendo clave para reformas estructurales.

En entrevista con CNN Chile Radio este jueves, la exministra y vocera del comando de Evelyn Matthei, Paula Daza, defendió el rol del Congreso y precisó que un eventual gobierno de la candidata usará “todas las atribuciones legales” para medidas urgentes. Sus dichos llegaron tras la frase de José Antonio Kast de que el Parlamento “no es tan relevante como imaginan”.

Daza afirmó que en la campaña “creemos firmemente en la democracia, donde cada poder del Estado actúa con independencia y con pleno respeto a las atribuciones”. Añadió que “el Poder Ejecutivo tiene muchas atribuciones y tiene la obligación de usar esas atribuciones para mejorar la calidad de vida de las personas”, pero subrayó que “hay reformas que requieren el poder legislativo”.

Consultada por la polémica, evitó calificar a Kast y reforzó el punto institucional: “El Ejecutivo es importante, el Legislativo es importante y el Judicial es importante. Todos los poderes del Estado son importantes, pero cada uno de ellos tiene sus atribuciones y obligaciones”. Frente a lecturas sobre un uso extensivo de decretos, señaló: “Vamos a ejecutar todas aquellas atribuciones que la ley nos permita, desde el punto de vista reglamentario”.

La vocera también detalló prioridades de gestión sin ley para los primeros 100 días. En salud, anunció “alerta sanitaria en cáncer” para “usar todos los recursos del Ministerio de Salud y terminar con las listas de espera de cáncer en el primer año”. En reactivación y trámites, sostuvo que el gobierno de Matthei aplicará el “silencio administrativo positivo” cuando venza el plazo legal de permisos, y que se impulsará una oficina presidencial para destrabar inversión.

Sobre el tono del despliegue programático, Daza indicó que la próxima semana el comando presentará el programa completo y que el equipo recorrerá el país para explicar propuestas en empleo, salud, seguridad y educación. “Tenemos claro que, en la medida que las personas conozcan el programa, optarán por Evelyn”, dijo.

En materia política, lamentó la ausencia de una lista única opositora, aunque expresó expectativa por ampliar alianzas: “Nos hubiera encantado una lista única… esperamos destrabar prontamente el trabajo con Demócratas para una convocatoria más amplia”.

La conversación se produjo a días de la inscripción de candidaturas y en medio de la discusión por el equilibrio entre gestión administrativa y tramitación legislativa. Daza cerró con un mensaje de gobernabilidad: “No se trata de eludir al Congreso; se trata de usar las herramientas que existen y, al mismo tiempo, tramitar las reformas que requieren ley”.