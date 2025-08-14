Emiten aviso por tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, de Valparaíso y O’Higgins: ¿Cuándo será el fenómeno?

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) detallaron que el fenómeno ocurrirá debido a una baja segregada.

Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por tormentas eléctricas en tres regiones del país.

Desde el organismo detallaron que se trata de probables tormentas eléctricas que golpearán parte de la zona central debido a una baja segregada.

¿Para cuándo se esperan las tormentas eléctricas?

Las tormentas eléctricas están pronosticadas desde la mañana del viernes 15 de agosto hasta la noche de esa misma jornada.

¿En qué regiones y zonas habrá tormentas eléctricas?

Región Valparaíso

Región Metropolitana

Región O’Higgins

¿Qué es un aviso meteorológico?