La UEFA manda un mensaje a Israel en la final de la Supercopa: “Dejen de matar niños, dejen de matar civiles”

(EFE) — La UEFA desplegó este miércoles, antes del inicio de la final de la Supercopa de Europa entre PSG y Tottenham, una pancarta gigante en la que, aunque sin mencionar al país, dirigió un mensaje a Israel por su conflicto abierto con Palestina: “Dejen de matar niños, dejen de matar civiles”.

Durante la entrada de los jugadores al terreno de juego, la pancarta reinó pegada a la zona de los banquillos, en primer plano. La UEFA no especificó directamente que el mensaje iba dirigido a Israel, pero contará con dos niños refugiados gazatíes, Tala y Mohamed, que formarán parte de la ceremonia de premiación.

Two Palestinian refugee children are taking part in the medal ceremony alongside UEFA President Aleksander Čeferin at the 2025 UEFA Super Cup following an invitation from the @UEFA_Foundation for Children. pic.twitter.com/YWE4vOppTL — UEFA (@UEFA) August 13, 2025

La pancarta de la UEFA llega después de la polémica que generaron sus escuetas condolencias por la muerte del palestino Suleiman Al-Obeid a causa de un ataque israelí, pues el mensaje no mencionó el motivo de su fallecimiento.

El egipcio Mohamed Salah, jugador del Liverpool, respondió a dichas condolencias en la red social X: “¿Nos pueden decir cómo murió, dónde y por qué?”.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

En el mismo estadio en el que se disputó esta final de Supercopa de Europa, el Bluenergy Stadium de Údine (norte de Italia), se disputará el 14 de octubre un duelo clasificatorio al Mundial 2026 entre Italia e Israel.