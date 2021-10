Los resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem correspondientes a la primera semana de octubre revelaron que, por primera vez, el candidato del Frente Social Cristiano (FSC), José Antonio Kast, superó a su contendedor de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, quedando en segundo lugar en la carrera presidencial de cara a las elecciones del 21 de noviembre.

El postulante del Partido Republicano registró un alza de tres puntos en comparación al último análisis, alcanzando así un 15%, mientras que el abanderado oficialista tuvo una caída de cinco puntos, por lo que llegó a un 12% al igual que la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste.

Por su parte, Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad, se mantiene estable en primer lugar con un 22% de las preferencias. Más atrás quedan Franco Parisi y Marco Enríquez-Ominami (5%); y Eduardo Artés (1%).

En tanto, un 28% respondió que “no votaría, ninguna, no sabe, no responde”.

Otros resultados

Aunque un 56% de los consultados cree que la llegada de personas inmigrantes es mala para Chile y un 69% pide más restricciones para su ingreso, un 67% rechaza las manifestaciones registradas en Iquique y un 55% cree que estos ciudadanos deberían poder quedarse cumpliendo los requisitos de migración.

Sobre la crisis sanitaria de COVID-19, el temor al virus cae a 40% (-10 puntos), el nivel más bajo desde el 13 de marzo de 2020, y la aprobación a la gestión del gobierno alcanza 69% (+5 puntos), el nivel más alto desde el inicio de la pandemia.

Por último, en la quinta semana de septiembre, 22% (-4 puntos) aprueba y 71% (+4 puntos) desaprueba la gestión del presidente Sebastián Piñera.