La paridad en la elección de constituyentes garantizó que tanto hombres como mujeres estén debidamente representados en la Convención Constitucional. Aunque varias mujeres se vieron perjudicadas, entendieron que eran las reglas que habían sido fijadas para garantizar una nueva Carta Magna equitativa.

En Tolerancia Cero, la periodista Mónica Rincón destacó los resultados de esa elección, pero puso en duda que las fuerzas políticas estén realmente comprometidas con garantizar la representación femenina.

“Después del exitazo femenino en la Convención Constituyente, todos dicen ‘es tiempo de mujer’. Permítanme desconfiar. Hay dos primarias presidenciales inscritas: la del Frente Amplio con el PC, y la de Chile Vamos, y son seis candidatos hombres, en ninguno de ellos una mujer”, comentó en su “test de tolerancia”.

La conductora de CNN Chile y CHV Noticias consignó además que el pacto DC-PPD-PS, que por ahora está fuera de primarias, eligió apenas un 16% de mujeres entre sus constituyentes: “o sea, no se tomaron en serio la paridad, buscar buenas candidatas, ponerlas en lugares competitivos”.

Rincón destacó que “la paridad probó que si competimos en igualdad de condiciones hombres y mujeres, somos igualmente exitosas. No me quiero ni imaginar lo que hubiera ocurrido si los hombres hubieran tenido que ceder escaños, en cambio, muchas mujeres nos sentimos muy satisfechas con tener que ceder escaños a los hombres porque feminismo es querer que no estén sobrerrepresentados ni ellos ni ellas”.

“Todo esto demuestra, para mi gusto, que si los partidos se toman en serio la igualdad de género, los cambios se producen, y yo digo que si hay que obligarlos por ley, que así sea”, añadió.