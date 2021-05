10 momentos que dejó la entrevista a Joaquín Lavín y Gabriel Boric en Tolerancia Cero

Los precandidatos presidenciales Joaquín Lavín (UDI) y Gabriel Boric (CS) se sometieron este domingo a las preguntas del panel de Tolerancia Cero, espacio en que abordaron sus lineamientos de cara a las primarias del 18 de julio.

Por una parte, el ex alcalde de Las Condes analizó el escenario que enfrenta Chile Vamos, donde competirá con Ignacio Briones (Evópoli), Mario Desbordes (RN) y Sebastián Sichel (IND). Y, por otra, el diputado frenteamplista evalúa sus principales fortalezas para vencer al abanderado del PC, Daniel Jadue.

A continuación, repasamos los 10 momentos de Lavín y Boric en un nuevo capítulo del programa de debate político de CNN Chile.

1. Lavín por segunda vuelta de gobernadores RM

“Si hubiera voto obligatorio, votaría por Claudio Orrego (…) No sé si quiero ir a votar, pero si me preguntas por quién me siento más cerca, por Claudio Orrego, porque fue alcalde, tiene la experiencia, fue intendente y creo que lo haría bien”.

#ToleranciaCero | Joaquín Lavín (@LavinJoaquin) por la segunda vuelta de gobernadores RM: "Si hubiese voto obligatorio, votaría por Claudio Orrego". EN VIVO ➡️ https://t.co/ISXFtuHHMb pic.twitter.com/4RpfM9zmKY — CNN Chile (@CNNChile) May 24, 2021

2. Lavín y las consecuencias tras declararse como “socialdemócrata”

“Cuando yo hablé aquí de socialdemocracia, tuvo para mí un costo en términos de las personas de derecha que me decían ‘pero cómo tú dices una cosa así’. Pero lo que pasa es que hoy día -y espero que haya quedado más claro después del domingo-, derecha no basta. Yo quiero ser presidente de Chile por este proyecto que tengo, y por lo tanto, tengo que armar una mayoría para gobernar Chile y la derecha no basta para eso, más aún diría que la derecha, la izquierda o la centroizquierda tampoco bastan”.

#ToleranciaCero | Joaquín Lavín (@LavinJoaquin): "Cuando hablé aquí de socialdemocracia tuvo un costo para mí". EN VIVO ➡️ https://t.co/ISXFtuHHMb pic.twitter.com/AY0Chz7RmC — CNN Chile (@CNNChile) May 24, 2021

3. Lavín y críticas a Rodolfo Carter como su vocero de campaña

“Rodolfo Carter expresa exactamente lo que yo quiero representar, en cuanto al protagonismo que tiene que tener la clase media en el futuro de Chile”.

#ToleranciaCero | Joaquín Lavín (@LavinJoaquin): "Rodolfo Carter expresa exactamente lo que yo quiero representar: el protagonismo que tiene que tener la clase media en el futuro de Chile". EN VIVO ➡️ https://t.co/ISXFtuHHMb pic.twitter.com/HfTIMHLQsc — CNN Chile (@CNNChile) May 24, 2021

4. Lavín y su opinión sobre el Partido Republicano

“Me siento lejos, pero no me cierro a nada. José Antonio Kast ha dicho que estará en primera vuelta, es su decisión y punto (…) Creo que este concepto de ir hacia el centro, mirar las socialdemocracias europeas como punto de referencia para Chile, está más lejos de ello evidentemente (…) Es un proyecto distinto al mío, pero creo que para armar una gran mayoría, el centro es muy importante”.

#ToleranciaCero | Joaquín Lavín (@LavinJoaquin) se siente lejano al Partido Republicano: "Es un proyecto distinto al mío". EN VIVO ➡️ https://t.co/ISXFtuHHMb pic.twitter.com/8JmwQ0wVmz — CNN Chile (@CNNChile) May 24, 2021

5. Lavín por ideologías del Partido Republicano y el PC

“No me gusta clasificar extremos. Tampoco diría que el Partido Comunista es de extrema izquierda“.

Lee también: Lavín dice que “estuvo bien” ir en un pacto con el P. Republicano y no cree que el PC es de extrema izquierda

6. Boric y polémica negociación de primarias de la oposición

“El miércoles se dieron una serie de negociaciones muy complejas, donde era imposible que en un par de horas se resolviera con un golpe de maniobra la política de alianzas de los últimos 30 años“.

#ToleranciaCero | Gabriel Boric (@gabrielboric) por negociación de primarias: "Era imposible que en un par de horas se resolviera con un golpe de maniobra la política de alianzas de los últimos 30 años". EN VIVO ➡️ https://t.co/ISXFtuHHMb pic.twitter.com/9aqYN0L9Os — CNN Chile (@CNNChile) May 24, 2021

7. Boric y sus razones para vencer a Jadue en primarias

“Yo creo que puedo convocar a un mundo más allá de los convencidos. Creo que soy capaz de convocar a un mundo más amplio y eso se requiere para ganar la elección presidencial”.

#ToleranciaCero | Gabriel Boric (@gabrielboric): "Yo creo que puedo convocar a un mundo más allá de los convencidos. Soy capaz de convocar a un mundo más amplio y eso se requiere para ganar la elección presidencial". EN VIVO ➡️ https://t.co/ISXFtuHHMb pic.twitter.com/tdAWCUjth0 — CNN Chile (@CNNChile) May 24, 2021

8. Boric y el “anticomunismo”

“El fantasma del anticomunismo es algo que ronda más bien en los medios tradicionales que en el pueblo de Chile. Y por lo tanto, yo no me voy a utilizar ni colgar un supuesto anticomunismo para tratar de ganar la primaria, la voy a ganar con ideas”.

#ToleranciaCero | Gabriel Boric (@gabrielboric): "El fantasma del anticomunismo es algo que ronda en los medios tradicionales y no en el pueblo de Chile". EN VIVO ➡️ https://t.co/ISXFtuHHMb pic.twitter.com/YFzWjh48vj — CNN Chile (@CNNChile) May 24, 2021

9. Boric por la querella del CDE contra Jaime Mulet (FRVS)

“Si se demuestra un caso de corrupción, no se puede hacer ningún tipo de pacto con él”.

#ToleranciaCero | Gabriel Boric (@gabrielboric) por la querella del CDE contra Jaime Mulet: "Si se demuestra un caso de corrupción, no se puede hacer ningún tipo de pacto con él". EN VIVO ➡️ https://t.co/ISXFtuHHMb pic.twitter.com/ulatiMoIir — CNN Chile (@CNNChile) May 24, 2021

10. Boric por críticas de Paula Narváez sobre supuesto “veto”

“No hubo un veto a Paula Narváez, la diferencia se sucedió por una interpretación legítima de los resultados de la elección del sábado y domingo, en donde mayoritariamente en Apruebo Dignidad se consideró que después de la señal que había dado el pueblo de Chile la unidad, más que con los partidos políticos, había que hacer el esfuerzo de entregar señales a ese mundo que se volcó a otras formas de organización”.

Lee también: Boric y sus razones para vencer a Jadue: “Puedo convocar a un mundo más allá de los convencidos”