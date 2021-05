El próximo 18 de julio se llevarán a cabo las primarias presidenciales en donde el pacto Apruebo Dignidad, integrado por el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC), deberá elegir un representante entre el alcalde Daniel Jadue y el diputado Gabriel Boric para ocupar el sillón presidencial.

En conversación con Tolerancia Cero, el militante de Convergencia Social (CS) y candidato presidencial del FA, Gabriel Boric, puntualizó que la principal diferencia con su contendor del PC “es que yo creo que puedo convocar a un mundo más allá de los convencidos”.

“Soy capaz de convocar a un mundo más amplio y eso se requiere para ganar la elección presidencial”, especificó.

Lee también: Lavín dice que “estuvo bien” ir en un pacto con el P. Republicano y no cree que el PC es de extrema izquierda

En sus palabras, “se requiere un pacto más amplio que solamente los que estamos en Apruebo Dignidad”.

Posteriormente, el diputado por Magallanes fue consultado por el panelista Daniel Mansuy sobre “algún sentimiento anticomunista”, a lo que respondió tajantemente: “no voy a caer en ningún tipo de anticomunismo”.

“El fantasma del anticomunismo es algo que ronda en los medios tradicionales y no en el pueblo de Chile y no voy a utilizar ni me voy a colgar de un supuesto anticomunismo para tratar de ganar la primaria”, ratificó Boric.