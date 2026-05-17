“Falta de coraje”: El duro emplazamiento del Partido Nacional Libertario al gobierno de Kast por muerte de exmilitar Podlech

Fue el abogado y militante del Partido Nacional Libertario (PNL), Maximiliano Murath, quien informó el viernes pasado sobre la muerte del exfiscal militar Óscar Alfonso Ernesto Podlech, quien se encontraba recluido en la cárcel de Colina 1 por violaciones a los derechos humanos (DD. HH.).

“Lamentamos el fallecimiento de don Óscar Podlech, quien cumplía una injusta condena a sus 90 años y con un estado de salud terminal. Espero que el Ministerio de Justicia explique la demora y desidia en la tramitación de su indulto”, publicó ese día en X.

Lamentamos el fallecimiento de don Oscar Podlech quien cumplía una injusta condena, a sus 90 años y salud terminal. Espero que el Ministerio de Justicia explique la demora y desidia en la tramitación de su indulto. https://t.co/Kpg4mxTWod — Max Murath (@maxmurath) May 15, 2026

Murath formaba parte de la defensa de Podlech y, ante las diversas enfermedades que presentaba su defendido, solicitó la prisión domiciliaria ante la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, solicitud que fue rechazada.

Debido a lo anterior, el abogado presentó durante el mes de mayo una petición de indulto al Gobierno, respecto a la cual acusó que nunca tuvo respuesta, según consignó Radio Bío Bío.

“No solo no lo resolvió, no lo apuró, no lo agilizó, no le dio el trámite de urgencia que esta situación requería”, sostuvo.

Partido Nacional Libertario arremete contra el Gobierno por la muerte de Podlech

El excandidato presidencial y presidente de los nacionales libertarios, Johannes Kaiser, también reaccionó a la noticia y arremetió contra el Gobierno vigente por no concederle el indulto al exfiscal militar.

“La falta de coraje de este gobierno, en un tema tan duro como lo es la no entrega de un indulto humanitario a una persona desahuciada, refleja una pobre disposición para hacer lo moralmente correcto, por las razones correctas”, criticó en X.

La falta de coraje de este gobierno, en un tema tan duro como lo es la no entrega de un indulto humanitario a una persona desahuciada, refleja una pobre disposición para hacer lo moralmente correcto, por las razones correctas. https://t.co/HiMLpPTcdv — Johannes Kaiser (@Jou_Kaiser) May 16, 2026

A sus críticas se sumaron las del secretario general del partido, Juan Antonio Urzúa, quien señaló a La Tercera que la muerte de Podlech “es un daño tremendo no solo para la familia, sino para nuestro país y para el sistema penal, porque se trataba de una persona de 90 años, con múltiples enfermedades, que no tenía conciencia de sí misma”.

A lo que agregó: “Si tú quieres posicionarte en una situación moral mejor respecto de aquello que alegas que hizo la persona que está encerrada, debieras conceder cuestiones mínimas de dignidad”.

Asimismo, Urzúa sostuvo que un gobierno de derecha tiene el deber de “tomar decisiones que pueden ser complejas, en aras de que todas las personas sean juzgadas de acuerdo a un mismo sistema penal y que se respeten sus derechos, incluso tratados internacionales, como aquellos relacionados con el adulto mayor”.

Por último, abordó las declaraciones del presidente José Antonio Kast respecto a que el Ejecutivo no prometió indultos “absolutos”: “Por lo demás, si él dijo que no había hecho una promesa absoluta de indultar a todos, tampoco hizo una promesa absoluta de no indultar a nadie“.