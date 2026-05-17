Ministro Alvarado ante votación clave de la megareforma: “Se acerca el momento para que el Socialismo Democrático tome sus propias decisiones, al margen de la tutela del FA y el PC”

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, abordó las negociaciones que se están llevando adelante con las diversas fuerzas políticas que componen el Congreso en el marco de la discusión del proyecto de Reconstrucción Nacional.

En ese contexto, afirmó tener la “tranquilidad” de que la tramitación de la megareforma avance en el Senado, luego de que sea discutida en general en la sala de la Cámara. Sin embargo, en entrevista con El Mercurio, planteó que “no hay ninguna opción ni posibilidad de llegar a acuerdo” con el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC).

Asimismo, sostuvo que, pese a que en privado existe disposición a conversar por parte de actores del Socialismo Democrático, en público esas intenciones quedan subordinadas a las posiciones de dichas colectividades.

“Como he visto disposición y voluntad en otros sectores opositores (…), creo que se acerca el momento para que parlamentarios que representan al Socialismo Democrático, que provienen de la Concertación y de una cultura de disposición al diálogo, puedan tomar sus propias decisiones al margen de la tutela del FA y del PC”, precisó.

Y agregó en el citado medio: “Lo que siento en conversaciones telefónicas y personales es que todos tienen ánimo de conversar y colaborar; pero, cuando llega la hora de la verdad, predomina la posición de los bloques más duros, el FA y el PC. Si existe esa disposición en privado de intercambiar ideas y generar una mejor propuesta, es el momento de que alguien tome la bandera y públicamente defina que quiere actuar con independencia de lo que mandan”.

Reacciones

Ante el emplazamiento, el subjefe de la bancada PPD-Independientes, Héctor Ulloa, respondió que sus decisiones no responden a ningún partido ni influencia externa, sino a sus propias convicciones.

“Lo que falta es un compromiso real del Gobierno. En la Comisión de Hacienda se rechazaron todas las indicaciones sin debate ni consideración, y todo indica que, lamentablemente, en la Sala va a ocurrir lo mismo. El ministro Quiroz no ha mostrado ninguna disposición real a escuchar ni a mejorar este proyecto. Sin voluntad de diálogo, no hay ningún acuerdo posible”, argumentó Ulloa.

Por su parte, el senador de la Democracia Cristiana (DC), Iván Flores, remarcó que “desde ya nosotros hemos anticipado nuestro voto en contra, independientemente de lo que digan o hagan nuestros diputados, que yo espero que también se alineen”.

Desde el Partido Socialista (PS), Juan Santana añadió: “El problema no es de voluntad, como plantea el ministro Alvarado. El problema es que el Gobierno no ha sido capaz de considerar las propuestas que sí hemos hecho no solamente desde el Partido Socialista, sino desde todos los partidos de oposición, lo cual, además, está plasmado en un documento con más de diez sugerencias que han sido públicas y que han sido presentadas a través de indicaciones”.

“Por lo tanto, yo creo que esta discusión no se trata de voluntades, sino de cómo el Gobierno ha intentado conducir la tramitación de una reforma en un plazo récord, bastante distinto a lo que fue el período en donde se tramitó la reforma al sistema de pensiones y, sobre todo, no considerando las propuestas que está haciendo, en este caso, la oposición”, concluyó.