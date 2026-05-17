Nuevo flanco contra Lincolao: Ministra se habría reunido con representantes de Google y Meta sin registrarlo por Ley de Lobby

La ministra de Ciencia y Tecnología, Ximena Lincolao, volvió al centro de la polémica este domingo al revelarse que sostuvo reuniones con representantes de empresas ligadas a Google y Meta sin dejar registro en la Ley de Lobby.

Fue el sábado 4 de abril cuando la secretaria de Estado harbía tenido una reunión telemática con representantes vinculados a Google, según consignó La Tercera. Posteriormente, el jueves 9 de abril, Lincolao sostuvo una cita con su par de Energía, Ximena Rincón, y un ejecutivo de la empresa tecnológica Meta.

Pese a que la reunión de Rincón con los ejecutivos de Meta quedó registrada en la plataforma de Lobby, no existen registros del encuentro con Lincolao. Lo mismo ocurre con la cita con los representantes de Google a inicios de abril.

Desde el ministerio, diversos funcionarios señalaron al medio antes citado que la ministra tenía pleno conocimiento del protocolo a seguir. Según indicaron, en reiteradas ocasiones se le advirtió que todas las reuniones o acercamientos con representantes de grandes compañías debían ser transparentados.

La versión de Lincolao sobre los hechos

Respecto a los encuentros no registrados en la plataforma de Lobby, Lincolao rechazó categóricamente haber incumplido las normas.

La titular de Ciencia explicó que el encuentro del sábado 4 de abril fue “una reunión virtual de carácter técnico y administrativo con BS Tecnología, empresa proveedora de la plataforma de correo electrónico institucional, y con integrantes del equipo técnico de Google Administración”.

El objetivo de aquel encuentro era el de “coordinar la recuperación del acceso a la consola del dominio web institucional”, agregó.

Por otro lado, también detalló la cita con Meta: según ella, fue el entonces subsecretario quien recibió por la mañana a los representantes de la compañía tecnológica, cuyo registro sí está inscrito en Lobby.

No obstante, el encuentro de la tarde, que incluyó a Rincón y al gestor de intereses de la firma, no figura en la plataforma de transparencia.

En el último tiempo, Lincolao ha sido blanco de críticas debido a la omisión de tres sociedades de su propiedad en su declaración de patrimonio e intereses. A esto se le suma la polémica renuncia del subsecretario de la cartera, Rafael Araos, quien acusó que la ministra pretendía concretar un plan de desvinculaciones masivas dentro del ministerio.