Giorgio Jackson: “Me carga toda la gente que pone en redes ‘disfruten lo votado’, es la peor forma de abordar el problema”

El exministro Giorgio Jackson abordó la controversia que generó el Presidente José Antonio Kast respecto a que era una “metáfora” la promesa de expulsar a 300 mil migrantes que se encontraran de manera irregular en el país.

Desde su perspectiva, el militante frenteamplista calificó como graves sus dichos, puesto que gran parte de sus votantes lo eligieron precisamente por su “retórica” en materia migratoria.

Según expuso en el programa 32 Minutos, sobre este tema: “Habla de que no solamente no lo pueden hacer, sino principalmente de que siempre supieron que no iban a poder hacerlo. Eso es muy grave, es traicionar una confianza muy básica”.

Ante este panorama, el exdiputado deslizó una reflexión: “Me carga toda la gente que pone en redes sociales ‘disfruten lo votado’. Yo creo que es la peor forma de abordar el problema, es la manera más fácil de que esa persona que se sintió traicionada nunca vote por uno”.

“Lo que hay que hacer es denunciar que esa persona confió con mala información. Tenemos que preocuparnos de que tengan mejor información”, agregó.

En ese sentido, expresó que la población que confió en ese programa fue “traicionada” y que, desde la oposición, con discursos como “disfruten lo votado”, “le estamos echando la culpa”, algo que, a su juicio, no debiese ser el objetivo.

“Esa persona fue víctima también de una narrativa, por lo tanto tenemos que ser capaces de abrazar eso, de entenderlo, de denunciarlo, pero en ningún caso echarle la culpa a los votantes”, sostuvo.

Por otro lado, al realizar un balance de los dos primeros meses del gobierno de José Antonio Kast, destacó que en la derecha existen “buenos cuadros políticos” y gente preparada. No obstante, a su juicio, “el gabinete de Kast y la gente que está a cargo son más bien personas que le rinden lealtad a él y no a una estructura partidaria”.

“Es gente que uno ve en el desempeño y, si se midieran con la misma vara que nos medían a nosotros, mi impresión es que estarían todos reprobados”, concluyó.