Presidente de la Cámara anticipa tercer trámite para la megareforma y proyecta que sería ley en agosto

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, abordó el debate legislativo del proyecto de Reconstrucción Nacional.

Consultado en el programa Estado Nacional de TVN sobre lo que se avecina esta semana respecto a la iniciativa, explicó que “salió de la Comisión de Hacienda y ahora le toca pasar, en partes más chicas, en lo pertinente como decía el oficio, a las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo”.

Asimismo, adelantó que durante el martes 19 de mayo se desarrollará una jornada maratónica entre las 10:00 y las 18:00 horas, en la que se realizarán las intervenciones de los 155 parlamentarios, cuyos tiempos serán distribuidos según el peso de sus respectivas bancadas.

Luego, para el miércoles 20 de mayo, se iniciarán las votaciones del proyecto hasta las 18:00 horas.

“Si una indicación fue rechazada en la comisión, se puede renovar o reponer en la sala, y para eso necesita ciertos requisitos: que 30 diputados la firmen y que, dentro de esos 30, haya tres jefes de comité. Tiene algunas formalidades”, precisó.

En resumen, el martes estará centrado en la discusión política del proyecto, mientras que el miércoles se realizará la votación de las indicaciones e iniciativas correspondientes.

En cuanto al escenario actual, subrayó que, ante la discusión que se desarrollará en la sala, mantendrá un fuerte despliegue para conversar con las distintas fuerzas políticas.

“Yo voy a seguir conversando hasta el día miércoles a las 10 de la mañana. Probablemente pasemos la noche del martes conversando. Siempre hay tentación de bajarse de la mesa el último día, exigir otra cosa al Gobierno o sacarse la foto con el ministro José García Ruminot”, afirmó.

Ante la situación en el Congreso, recalcó que “la Cámara es política, joven y más combativa, siempre ha sido así en la historia de Chile, por lo tanto, que el debate tenga esas características es normal”.

Asimismo, destacó que “las comisiones han actuado bien y rápido” y reconoció que le afectaron los dichos de algunos parlamentarios que plantearon “vamos a asfixiar al Ejecutivo”.

Además, valoró el trabajo de los abogados de la Cámara, quienes tuvieron que desvelarse para revisar las más de mil indicaciones presentadas por la oposición.

Pese a ello, manifestó: “Estuvimos a la altura como institución en lo formal y también en el debate político. ¿Que en el Senado se puede mejorar? Por supuesto. Históricamente, al Senado se le ha llamado la Cámara revisora. Son más antiguos, por no decir otra cosa, más pausados”.

Sin embargo, envió una advertencia a la Cámara Alta: “Una señal y un recordatorio al Senado: si ustedes cambian algo, vuelve en tercer trámite a la Cámara Baja”.

Consultado sobre si cree que eso ocurrirá, respondió: “De todas maneras”. Según su proyección, habrá discusión en tercer trámite y luego la formación de una comisión mixta, “espero que en agosto”, el proyecto sea convertido en ley.