“No firmé la renuncia”: Priscilla Carrasco relata cómo le pidieron dejar el SernamEG y descarta “deficiencias” en gestión de recursos

Priscilla Carrasco detalló en CNN Prime el momento en que asistió al Palacio de La Moneda, donde le informaron su cese de funciones: "Me impactó que me pidieran la renuncia". Además, respondió a los cuestionamientos sobre su gestión.

La exdirectora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco Pizarro, abordó en CNN Prime su salida del Ministerio de la Mujer.

Desde su visión, aún permanece en el cargo, ya que manifestó que se encuentra dentro de los plazos legales.

“Esta renuncia fue solicitada el 30 de marzo a las 16:25 y yo no firmé la renuncia. Por lo tanto, hay 48 horas para que el ministerio informe al Servicio Civil de la vacancia de este cargo. Y ahí, en rigor, debería ser exdirectora”, dijo.

Consultada por la periodista Mónica Rincón sobre los detalles de cómo se dieron los hechos, relató que mediante un correo electrónico la jefa de gabinete de la subsecretaria le pidió asistir a una reunión en el Palacio de La Moneda.

En dicha instancia se encontraba la subsecretaria de la Mujer, Daniela Castro, reunión a la que asistió porque, según explicó, desde que asumió la nueva administración no han existido canales de conversación.

“En ese espacio me recibe la subsecretaria (Castro) con la jefa jurídica del ministerio, a quien no conocía. La subsecretaria me informa de esta solicitud del presidente, a través de la ministra (Judith Marín), y por su intermedio me pide la renuncia. La reunión duró 10 minutos“, reveló.

Carrasco relató que en ese momento manifestó su sorpresa ante la solicitud.

“Lo primero que dije fue: ustedes saben que tengo un diagnóstico de cáncer. De todas maneras, me impactó que me pidieran la renuncia. Me dijeron que sí lo sabían y frente a eso pregunté cuáles eran los motivos, porque igualmente quedé muy impactada”, relató.

Añadió que también solicitó poder tomar algunos días de vacaciones antes de concretar la renuncia.

“Recuerdo que dije que además tenía días de vacaciones y pregunté si me los podía tomar para que la renuncia contara desde los días siguientes, pensando en organizar mi vida en función de esta decisión. Y me dijeron que no“, detalló.

“Después me pasaron el papel y dije que no iba a firmar nada hasta revisarlo con un abogado del servicio. Eso quedó consignado en la hoja que me dieron de respaldo”, agregó.

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Actualmente, Carrasco se encuentra en tratamiento por un cáncer de mama triple negativo. Según expuso, esta información la dio a conocer durante el proceso de traspaso de mando, cuando se realizaron reuniones bilaterales.

En ese contexto, indicó que pidió a la entonces ministra de la Mujer, Antonia Orellana, que informara sobre su situación a la actual titular de la cartera, Judith Marín.

“Posteriormente, ella solicitó una reunión directamente conmigo el 27 de febrero, con la subsecretaria y sus jefas de gabinete, donde les informé cuál era mi diagnóstico, en qué estado estaba y en qué fase me encontraba: posterior a la mastectomía y a la quimioterapia a través del catéter. Hoy estoy con tratamiento en pastillas, es decir, entregué todos los detalles”, relató.

Carrasco también reveló que hasta el momento no ha recibido ningún llamado de la ministra Marín.

“Yo me quedo sin isapre. Eso, en definitiva, es lo que hace la ministra con esta decisión, es poner en riesgo mi vida”, agregó.

Los argumentos del Gobierno para solicitar su renuncia

El Ministerio de la Mujer argumentó en Radio Bío-Bío que la solicitud del cese de funciones se debe a presuntas deficiencias en la gestión de recursos, como la contratación de créditos no autorizados y una desproporción en el gasto operativo sin las justificaciones correspondientes.

Además, cuestionó la “centralización en equipos de confianza con limitación de acceso institucional a información relevante”.

Por su parte, el presidente José Antonio Kast, durante una entrevista de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), afirmó: “Nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea humano, tratamiento médico. Pero tenemos un deber de que la gestión esté bien hecha, que las confianzas estén asentadas”.

“En este caso la confianza no se dio, porque tenemos miradas distintas de cómo gestionar una repartición tan importante como el SernamEG, como Prodemu y, en general, el Ministerio de la Mujer”, recalcó.

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Sobre el tema de la confianza, Carrasco sostuvo que ni siquiera tuvo la oportunidad de reunirse con Marín y planteó que existe una “falta de conocimiento del funcionamiento del Estado”. Asimismo, descartó alguna eventual irregularidad.

“Nosotros no pedimos créditos, jamás hemos hecho una solicitud de ese tipo”, aseguró y complementó: “Recibimos recursos a través de la Ley de Presupuestos, los cuales son transferidos en su gran mayoría a municipios de todo el país. Por lo tanto, hacer referencia a aquello da cuenta de una falta de información respecto de las facultades que tiene un servicio público”.

Respecto al cuestionamiento por la supuesta centralización de la información, respondió que siempre ha existido disponibilidad.

“Les dijimos una y otra vez: ministra, tenemos un chat que es el que nos permite coordinarnos los fines de semana. Tenemos un sistema de turnos, un equipo que trabaja levantando información y despejando contextos para que podamos entregar esa información”, dijo.

En cuanto a los cuestionamientos del mandatario por la gestión de la fundación Prodemu, aclaró que esta institución no depende del SernamEG.

“El SernamEG no es parte del directorio. Prodemu tiene su propia estructura“, subrayó.

No obstante, detalló que existe un vínculo a través de un convenio de colaboración que debe ser tomado de razón por la Contraloría General de la República (CGR).

“Dejar un velo de que aquí hubo mala gestión o temas financieros… ¿A qué se refieren con temas financieros? Estamos hablando de dinero, de recursos públicos. Yo he sido muy responsable desde el punto de vista de la administración del servicio“, puntualizó, adelantando eventuales acciones legales.

Y concluyó: “Aseguro a los chilenos que yo no me he robado ningún peso, que la gente con la que he trabajado no se ha llevado plata para el bolsillo, que no hay ningún convenio extraño que no cumpla con los requisitos y que todas las transferencias que hicimos a Prodemu fueron en el marco de la legalidad administrativa. Incluso yo misma hice consultas de manera proactiva”.

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