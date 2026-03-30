Ministerio de la Mujer confirma cese de funciones de la directora del SernamEG

El Ministerio de la Mujer confirmó la salida de la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco Pizarro.

Durante este lunes, el Ministerio de la Mujer confirmó la salida de la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco Pizarro.

A través de una declaración pública, la cartera de la ministra Judith Marín consignó: “Informamos que Priscilla Carrasco ha cesado sus funciones. Como ministerio manifestamos nuestro agradecimiento por el compromiso demostrado durante su gestión a cargo del SernamEG”.

Carrasco encabezaba la dirección del SernamEG desde agosto de 2022 y, en su lugar, quedó de manera subrogante el sociólogo Felipe Díaz Rain, quien se desempeñaba anteriormente como subdirector.

Carrasco fue seleccionada por Alta Dirección Pública, y el Ejecutivo tiene facultades para pedir su salida. No obstante, el hecho generó controversia por la situación que afronta la exdirectora del SernamEG.

“Hoy el Gobierno le pidió la renuncia no voluntaria a Priscilla Carrasco del SernamEG. Además de estar en pleno tratamiento de cáncer de mama triple negativo, encabezó la mayor expansión de atención a la violencia desde que existe ese programa, llegando al 90% de Chile”, expuso la exministra de la Mujer, Antonia Orellana, a través de X.

Además, planteó: “Hay una contradicción evidente al decir que tu prioridad es la violencia de género y dejar sin dirección al Servicio Nacional de la Mujer en plena Ley Integral. Entre toma de razón y plazos de Alta Dirección Pública, serán meses sin directora titular. La evidencia es clara sobre cómo eso impacta en la gestión”.