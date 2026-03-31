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Presidente Kast aborda polémica salida de directora de SernamEG diagnosticada con cáncer: “La confianza no se dio”

Por CNN Chile

31.03.2026 / 08:40

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En entrevista con Archi, el mandatario además aseguró -respecto a la salida de Priscilla Carrasco, que "hemos ido encontrando situaciones complejas que se irán comunicando paso a paso a la ciudadanía".

El Presidente José Antonio Kast se refirió a la polémica salida de la directora de SernamEGPriscilla Carrasco, en medio de su tratamiento contra el cáncer.

La situación incluso generó críticas de parte del oficialismo, como las senadoras María José Gatica y Paulina Núñez. También cuestionó la situación la excandidata presidencial, Evelyn Matthei (UDI).

En conversación con Archi, el mandatario aseguró que “nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea humano, tratamiento médico. Pero tenemos un deber de que la gestión esté bien hecha, que las confianzas estén asentadas”.

Del mismo modo, aseguró que “en este caso, la confianza no se dio, no se daba porque tenemos miradas distintas de cómo gestionar una repartición tan importante como la SernamEG, como es Prodemu, como es en general el Ministerio de la Mujer”.

“Hemos ido encontrando situaciones complejas que se irán comunicando paso a paso a la ciudadanía”, aseguró el Presidente Kast en relación con esta situación.

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