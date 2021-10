En la jornada de este viernes, se realizó el debate presidencial organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), en el camino a la elección presidencial del 21 de noviembre.

Para profundizar más en este tema, CNN Chile conversó con el analista político, Mauricio Morales, quien aseguró que el debate de hoy fue uno de los peores que ha visto. “Ha sido uno de los debates más pobres desde el inicio de la nueva democracia. Ya no se trata de discutir de ideas, sino sobre los atributos personales de cada candidato y descuidando lo que piense, dice o siente la ciudadanía”, sostuvo.

El académico de la Universidad de Talca explicó que el deterioro del debate público comenzó el año 2012 y obedece a varios factores.

“El factor institucional que influye en este tipo de debates desde el año 2012, es la instauración del voto voluntario. Como va a votar la mitad de la gente, los partidos creen que al solidarizar con los votantes más intensos eso se va a reproducir en sus arcas electorales, y descuidan al votante mediano. Respecto a las explicaciones políticas, este es el primer año en que no tenemos ex presidentes compitiendo, que generalmente ordenan más el debate. Además, hay mucha incertidumbre para el segundo lugar y las encuestas no tienen la misma capacidad de pronóstico. Entonces todos se sienten con el derecho de avanzar a segunda vuelta, y de ahí de manera desesperada se está entrando en una espiral de violencia electoral“, aseguró.

Respecto a la candidatura de Sebastián Sichel, afirmó que su error ha sido centrarse solo en sus atributos. “Al debate llegó totalmente desmoralizado. Ha tenido cuatro golpes muy fuertes. Y su comando insiste en una estrategia que poco a rendido, que consiste en criticar a los funcionarios públicos y polarizar innecesariamente con Gabriel Boric. El problema estructural es que basó su campaña únicamente en sus atributos, y cuando te tocan un atributo la aprobación se desploma“, comentó.

Morales también siente que Yasna Provoste apunta a ganarse los votos del sector de derecha, haciendo una comparación con el caso Naranjanzo de 1964.

“Está apostando a un escenario similar a lo que sucedió en el año 1964, que se denominó el Naranjazo, o acá podríamos llamarlo el “Yasnazo”. O sea, que el votante de derecha, crea que el avance de Kast a la segunda vuelta generará que Boric sea presidente, y que votar por Sichel no tendría sentido porque terminaría en un tercer o cuarto lugar. Entonces el votante de derecha tendría el incentivo de votar por una candidatura distinta, pero que evitaría que gane la izquierda“, anticipó.

A su vez, señaló que la alianza entre el candidato Gabriel Boric con el Partido Comunista, eventualmente podría generarle problemas para una segunda vuelta.

“Él ha intentado explicar que el Partido Comunista no lo va a manipular, pero esas explicaciones son más importantes para el partido que para el propio candidato. Eso le va a traer problemas dentro de su propio comando. Esta guerra civil que se podría armar entre el candidato del Frente Amplio y el Partido Comunista, puede terminar con generar una imagen de Boric que ni siquiera estaría en condiciones de gobernar su propia colación. Y eso podría no afectarlo para la primera vuelta, pero si podría ser crítico para la segunda vuelta” analizó.

Sin embargo, cree que en el caso de que José Antonio Kast pase a segunda vuelta, esto generará una alianza desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. “Esta coalición desde la DC hasta el Partido Comunista, pasando por el Frente Amplio, se va a dar de forma natural para enfrentar a Kast en la segunda vuelta, si es que es ese el escenario“, concluyó.