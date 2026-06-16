“No hay un aumento en el costo laboral”: Ministro Rau defiende nuevo esquema de financiamiento de la Sala Cuna Universal

El gobierno presentó las indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal, una iniciativa que forma parte del programa de gobierno y que busca desligar del género la obligación de acceso a educación inicial, permitiendo que más niños accedan a cuidado en temprana edad y más mujeres puedan participar del mercado laboral.

En ese sentido, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, explicó en Agenda Económica PM de CNN Chile los cambios introducidos al proyecto tras años de discusión legislativa.

Cotización de 0,35% compensada con reducción del seguro de cesantía

El mecanismo de financiamiento es el aspecto central de las indicaciones ingresadas por el ejecutivo. El gobierno propone una cotización de 0,35% que será “totalmente compensada con una reducción de la cotización del empleador al Seguro de Cesantía”, según explicó Rau.

“Con esta cotización se creará un fondo de Sala Cuna que pagará el beneficio para hijos de padres y madres trabajadoras (…) Al compensar esta cotización de 0,35% con una reducción en la cotización que paga el empleador al seguro de cesantía, no hay un aumento en el costo laboral”, aseguró el ministro.

“Al empleador no le va a salir más caro contratar hoy en día con este esquema de financiamiento”, agregó.

Rau justificó la compensación con el Seguro de Cesantía por la situación fiscal que hereda el gobierno: “Hemos heredado una situación fiscal bastante comprometida, con un déficit de 3,7%, esos son más de US$ 13.000 millones al año de déficit estructural. Entonces, financiar una política pública con fondos públicos hoy en día es muy difícil”.

El gobierno rechazó la opción de un impuesto al trabajo, como se había contemplado en versiones anteriores del proyecto, debido al contexto de desempleo elevado en el país (9,1% general y 10,5% femenino).

0,2% de cuentas individuales y 0,15% del fondo solidario

El financiamiento provendrá tanto de las cuentas individuales del Seguro de Cesantía como del fondo solidario: un 0,2% se reduce de las cuentas individuales y un 0,15% del fondo solidario.

“Va a haber una reducción en la contribución a las cuentas individuales del seguro de cesantía y al fondo solidario. Eso es innegable”, añadió el titular de la cartera del Trabajo. Sin embargo, argumentó que esta reducción podría compensarse con un aumento en la participación y empleo femenino, ya que se eliminaría la distorsión actual que penaliza la contratación de mujeres.

“Estamos eliminando una distorsión que genera un impuesto a la contratación de mujeres por esta ley o artículo 203 que hace que las empresas con 20 o más mujeres trabajadoras tengan que proveer esa cuna y aquellas con 19 o menos no”, explicó.

Sobre el potencial impacto en empleo, el ministro señaló: “Hay países donde la tasa de empleo de mujeres aumentó hasta 8 puntos porcentuales. Puede tener efectos importantes, pero aquí es importante también fijarnos como meta recuperar la inversión, la economía, el crecimiento”.

Asimismo, descartó comprometerse con estimaciones específicas como las 150.000 empleos mencionadas por algunos estudios.

Implementación gradual en cuatro años

En cuanto a la implementación del proyecto, esta será gradual en cuatro años para garantizar la sostenibilidad del fondo y permitir que se incorporen nuevos actores en el sistema de cuidado infantil.

“En el año 1 de la implementación de la medida, queremos incorporar a todos los hijos de madres trabajadoras que hoy en día, si bien tienen un empleo formal, no tienen acceso a sala cuna porque sus empresas tienen 19 o menos trabajadoras. En el año 2, a los hijos de madres trabajadoras independientes de casa particular, y así ir sumando los distintos grupos”, argumentó.

Respecto a la sostenibilidad fiscal a largo plazo, Rau destacó que el gobierno asumió tasas de uso altas, del 70% en el caso de hijos de madres causantes que trabajan y 40% en el caso de hijos de padres causantes.

Además, el gobierno actualizó las proyecciones de nacimiento basándose en los últimos datos del censo 2024, que muestran “un poco menos de nacimientos de los que se pensaban antes”.

A pesar de los supuestos más exigentes, “la DIPRES ha proyectado la sostenibilidad de este fondo en el informe financiero”, aseguró el ministro. “En el evento en que falten recursos, el Estado va a complementar este fondo para poder entregar el beneficio de sala cuna a todos los niños de Chile”, afirmó Rau.

En cuanto a quienes podrían quedar excluidos, el ministro aclaró: “Si es que, por alguna razón, un niño no tuviera ni un padre ni una madre trabajadora, estaría quedando excluido. Pero si la madre estudia, por ejemplo, o si busca trabajo, ya estaría incorporado”.

Sobre el apoyo político en el Congreso, el ministro sostuvo: “Yo de verdad espero que tengamos un debate breve. Porque ya hemos tenido décadas de este debate, hemos construido sobre los acuerdos que se han ido construyendo”.