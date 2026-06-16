Candelabro confirma la salida de dos integrantes: “Les deseamos lo mejor a ambos”

Candelabro anunció este martes a través de su cuenta de Instagram la salida de María Lobos (saxofón, sintetizadores y voz en “3 Flores Blancas”) y Luis Ayala (guitarra y voz en “Liebre”).

En el comunicado, la banda agradeció su participación en los shows en vivo y en los álbumes “Ahora o Nunca” y “Deseo, Carne y Voluntad”.

“Nos dirigimos a ustedes para comentarles que Luis y María no seguirán en el proyecto. Queremos agradecerles por su participación en Candelabro durante este tiempo; valoramos su dedicación y esfuerzo desde su incorporación, así como su trabajo en nuestros primeros dos álbumes publicados y todas las presentaciones en vivo en estos años, en los que han sido fundamentales para la banda. Les deseamos lo mejor a ambos en sus proyectos futuros y las mejores de las suertes“.

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Salidas inesperadas en el peak de la banda

La noticia llega en un momento de alta exposición para el septeto: “Deseo, Carne y Voluntad” se adjudicó los premios Pulsar al Álbum del Año y Mejor Álbum Rock.

La banda se encuentra actualmente regresando de una gira por España y tiene agendada su primera presentación en el Teatro Caupolicán el 8 de diciembre.