Caso Monsalve: Tribunal amplió plazo de investigación por 60 días

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago amplió el plazo de investigación por 60 días en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve, imputado por abuso sexual y violación, hechos ocurridos en septiembre de 2024.

Tras la audiencia, el abogado defensor Víctor Providel comentó que el tribunal, “ratificando una resolución del 20 de enero, accedió a ordenar al Ministerio Público, que también estaba de acuerdo en aquello, la realización de tres diligencias que habían sido rechazadas en la etapa de investigación por la Fiscalía”.

De todos modos, en esta jornada se estimó que dichas acciones son pertinentes.

“Eso nos tiene tranquilos porque permite avanzar en obtener información útil para la teoría del caso de la defensa, que es la que es la absolución de Manuel Monsalve”, acotó.

Previamente, se había otorgado un tiempo de investigación de 120 días, tiempo en que no se alcanzó a realizar la totalidad de gestiones, por lo que era necesario obtener más plazo.

Con todo, posterior a la ampliación de 60 días, Providel dijo esperar que el juicio oral “se desarrolle en el menor tiempo posible”.

Y añadió: “Recordemos que Manuel Monsalve estuvo sujeto a prisión preventiva y luego está con arresto domiciliario. También nosotros estamos interesados en que el juicio oral se desarrolle lo más pronto posible. Al cabo de los 60 días habrá que examinar si estas diligencias se cumplieron, si efectivamente están satisfechos todos los intervinientes y de ahí procedería a cerrar la causa”.