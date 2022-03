En la jornada de este jueves, cientos de estudiantes marcharon en la Región Metropolitana en el marco de una serie de denuncias de acoso, abuso sexual y estupro en distintos establecimientos educacionales, particularmente de Providencia, Santiago y Ñuñoa.

Para profundizar en este tema, CNN Chile conversó con Mariangel Ibarra, representante de las alumnas del Liceo Tajamar, la cual detalló parte del petitorio que se le entregó al ministro de Educación, Marco Ávila.

“Es un petitorio de género que expone las distintas problemáticas que encontramos que hay en el sistema educacional. Las principales problemáticas es que el sistema educacional actual es sexista en las pequeñas cosas, y eso lo vemos desde la educación en clase hasta la actitud de los funcionarios con denuncias de estudiantes”, explicó.

Sin embargo, aclaró que la respuesta no fue totalmente satisfactoria. “El ministerio se comprometió a hacer cambios a largo plazo, y las cosas que puede hacer por nosotras ahora no son satisfactorias para el estudiantado. Y sentándonos en la mesa nos encontramos con otro problema, que el ministerio no puede hacer demasiado”, señaló.

“Nos dicen que las municipalidades están atadas de manos para despedir a profesores acusados de abuso sexual, porque la ley impide que la municipalidad lo despida“, enfatizó.

Por último, reflexionó que tendrán que replantearse las peticiones para reunirse con una autoridad que las pueda ayudar. “Si queremos hacer cambios al corto, mediano y largo plazo, como bases tendremos que reestructurar nuestras peticiones y ver quiénes nos pueden dar soluciones”, concluyó.