Este lunes la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que regula el teletrabajo. De esta manera, la iniciativa quedó lista para ser promulgada como ley.

Esta busca establecer que el trabajo a distancia sea regulado por el Código del Trabajo mediante un contrato o anexo entre empleador y empleado.

En conversación con CNN Chile, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar afirma que, si bien muchas empresas han adoptado esta modalidad debido a la emergencia sanitaria, “no necesariamente quedaban garantizadas cuáles eran los derechos y obligaciones de las partes”.

“Con esta ley los derechos de los trabajadores -que decidan voluntariamente desarrollar trabajo a distancia- van a quedar absolutamente protegidos y resguardados“, aseguró.

Dentro de las características de esta moción está el pago a cargo del empleador de implementos necesarios para desarrollar funciones desde las casas, como computadores e internet.

“Hoy día como era un acuerdo entre las partes, eso quedaba al arbitrio de lo que se decidiera. Con este proyecto de ley aprobado, queda claramente establecido que la provisión de todos los implementos para poder desarrollar las funciones es de cargo del empleador y por lo tanto será él quien deba proveer“, enfatizó.

Jornadas laborales

Zaldivar aclara que, con esta ley aprobada, se debe respetar el horario pactado en los contratos. “Hoy un trabajador que desarrollaba un trabajo a distancia estaba excluído de la jornada, es decir, no existía una jornada específica en donde debía desarrollar sus funciones“, dice.

Dentro de las novedades del proyecto, está la flexibilidad de horario y el derecho a la desconexión, que será “absolutamente vanguardista respecto a todos los países en Latinoamérica”, describe.

Respecto a este último, el trabajador tendrá 12 horas continuas de aislamiento de la jornada laboral, es decir, no podrá recibir instrucciones del empleador durante ese periodo.

“12 horas continuas que mi empleador no me podrá mandar ni correo electrónico, ni me podrá hacer llamadas y ni instrucciones. Solamente tendré la obligación de conectarme al día siguiente cuando hayan finalizado esas 12 horas de descanso“, profundizó.

Por otra parte, si es el empleado sufre un accidente en el domicilio durante la jornada laboral, esto también “va a recibir la misma cobertura por parte de su mutual u organismo administrador, que si lo hubiese sufrido en su oficina estándar en la que trabajaba”.

Finalmente, la ministra proyecta esta ley más allá del periodo que dure la emergencia sanitario por el coronavirus.

“Va a ser fundamental para el desarrollo de el mundo del trabajo en nuestro país, porque van a haber muchas personas que hasta ahora e encontraban impedidas de poder trabajar por el tema de los traslados”, señala.