El pasado fin de semana se vivió una situación compleja en el norte del país, tras las manifestaciones en la ciudad de Iquique contra la inmigración irregular.

Para profundizar más en este tema, CNN Chile conversó con el representante de la ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, quien fue claro en rechazar los hechos de violencia que se generaron el fin de semana.

“Como todos los demás actores, rechazamos estos actos de violencia ocurridos el día sábado. Pero también estamos impulsando que se adopte un plan en materias de migración, basado en derechos humanos y en la asistencia humanitaria”, aclaró.

Lee también: Presidente Piñera condenó “brutal agresión” a grupo de migrantes en Iquique

Jarab señaló que estos desplazamientos de personas venezolanas, es el mayor en el último tiempo en la zona y requiere un trabajo en conjunto de los diferentes países.

“En el 2018 se declaró que lo que ocurre en Venezuela es un ejemplo de desplazamiento forzado. Es el mayor en las Américas por muchas décadas y el segundo mayor en el mundo, después de Siria. Tenemos que ver que este problema de desplazamiento no va a desaparecer de un día a otro. Los Estados pueden desarrollar políticas para integrar la migración venezolana o puede querer expulsar a todos, y si optan por esto, estamos en riesgo de perder la humanidad“, aseguró.

Para él, la expulsión de los inmigrantes no es una opción viable para resolver este problema. “Evidentemente el Estado puede expulsar personas, pero eso tiene que ser una medida excepcional, no puede ser la expulsión la principal medida con la cual se va a enfrentar con la población venezolana. Tenemos que recordar que todas las personas que se encuentran en una situación migratoria irregular, no lo son porque quieren serlo. Están en esta situación porque no lograron cambiar a una regular, porque los países no tienen suficientes canales para una migración regular”, afirmó.

Lee también: “Atento Contralorito”: Aprueban creación de un “Convencionalito” para facilitar difusión del trabajo de la CC

Respecto a la política migratoria de Chile, el representante de la ONU se manifestó decepcionado del cambio producido en los últimos años. “Lo que nos entristece es el cambio de política que se ve desde el inicio de este año. Y estamos ofreciendo ayuda y asistencia técnica al gobierno para que se pueda seguir con una política de integración y regularización de las personas migrantes (…) Sin lugar a duda albergues son partes de la solución“, sostuvo.

También explicó los diferentes problemas que se han producido en el ingreso de los extranjeros a nuestro país. “Lo que estaba ocurriendo en Chile hasta final del año anterior, es que los migrantes que llegaban en situación irregular, se autodenunciaban y empezaban su proceso de regularización. Lo que tenemos con las políticas de expulsiones, es que las personas ya no se registren y, por los tanto, el control puede ser complicado y las personas se exponen a más riesgos”, agregó.

Por último, Jarab recalcó que el aumentar las dificultades para el ingreso de inmigrantes, solo agrava la situación. “Cuando se endurecen las políticas y se quieren eliminar la migración, esta sigue y las personas están más expuestas a fallecer en situaciones difíciles, porque tienen que entrar por rutas más riesgosas”, concluyó.