Tras la fuerte crisis migratoria que se vive en el norte del país, CNN Chile y CHV Noticias fueron a Iquique a conversar con inmigrantes y chilenos y a cubrir la marcha contra la inmigración irregular que se realizó en esa ciudad.

El viernes, la tensión ya se hacía latente con el desalojo de cientos de inmigrantes venezolanos que acampaban en la Plaza Brasil de Iquique, hecho que desató incidentes en el lugar.

A eso del mediodía de este sábado, comenzó la marcha convocada para protestar contra la inmigración irregular que afecta principalmente a Colchane y a Iquique.

Las personas llegaron con banderas chilenas y carteles, algunos pidiendo la renuncia de Miguel Ángel Quezada, el delegado presidencial de Tarapacá, y otros señalando que “no queremos más inmigrantes ilegales en nuestra región” y “cierren las fronteras”.

Una de las convocantes de la marcha comentó que “acá hay distintas miradas, porque lo que ha sucedido acá en la Región de Tarapacá tiene a toda la comunidad en un estado de desesperación, en un estado de crisis, y hay algunas personas que van a marchar porque se sientes agobiadas, porque en sus barrios se instalaron carpas, porque evidentemente habían niños, fecas, personas cocinando en condiciones de insalubridad total. Y la gran mayoría va a marchar porque ha habido total incompetencia del Gobierno“.

Agregó que no hay políticas públicas al respecto y que “hay ineficacia” en cuanto a las decisiones que se han tomado, “y lo que se ha hecho, ha sido en forma muy inoportuna”.

Algunos de los manifestantes también reclamaron contra la presencia de la prensa en el lugar.

Uno de los manifestantes detalló: “aquí nosotros no somos xenófobos, ustedes hacen ver como que si Iquique fuera así y no es así. Son dos años con migrantes acá y las autoridades no han hecho nada. El delegado presidencial no es válido para nosotros. Aquí han existido robos, asaltos, violaciones extorsiones y sicariato. Eso es lo que no quiere la gente de Iquique”.

Uno de los coros que se pudo oír es “que se vayan los migrantes”. Los manifestantes aseguran que no se trata de xenofobia, sino que es una manifestación en “contra del Gobierno”.

Relato de una inmigrante

“Yo voy para Serena, donde un familiar que tengo allá, pero me voy a ir por escala y que sea lo que Dios quiera”, señaló Nataly, inmigrante venezolana, quien llevaba tres meses en la Plaza Brasil.

Dijo que su plan “nunca fue quedarse ahí”, pero que no tiene recursos para continuar su camino. Pensaba reunirlos trabajando: “el trabajo que conseguí sirvió para alimentar a mis cuatro niños”, limpiando los platos en un restaurante y haciendo el aseo en departamentos.

Con respecto al desalojo en la Plaza Brasil, expresó que “me pareció mal, porque Carabineros golpearon a los niños, tenemos videos de eso, y golpearon a mujeres embarazadas”. Además, comentó que sus hijos quedaron con trauma.