Los descargos de la viuda de Tommy Rey en contra de los “homenajes” al artista: “Muchos se están aprovechando de su nombre”

La esposa del ícono tropical criticó a quienes usan el nombre del artista para lucrar con homenajes: “No me gusta que algunos lo pongan grande y el suyo, chiquitito”. También aseguró que el director musical de la sonora, Leonardo Soto, había considerado cambiar el nombre del grupo incluso antes de la muerte de Tommy Rey.

A casi cuatro meses de la muerte del icónico Tommy Rey, su viuda, Gloria Sáez, expresó su molestia por el uso del nombre artístico del fallecido cantante en eventos y homenajes sin su autorización.

En entrevista con La Tercera, afirmó que es la titular legal de la marca “Tommy Rey” y que la decisión de no continuar utilizándola tras la muerte del artista fue tomada por ella.

“El nombre de la orquesta es mío, yo lo tengo hace muchos años. Tommy me lo dejó para que nadie lo ocupara después que él se fuera, me lo traspasó hace como 30 años. Soy yo la que decido eso, si seguía o no seguía”, aseguró.

Añadió que cuenta con la documentación para acreditarlo y que no permitirá que otros lo utilicen con fines comerciales: “No voy a permitir que nadie lo quiera usar tampoco, no se puede”.

Sáez también criticó a quienes han realizado “homenajes” cobrando entradas elevadas o promocionando eventos con el nombre de su esposo como principal atractivo.

“Me molesta mucho que muchos se están aprovechando en este momento de su nombre. Porque hacer un homenaje es cobrar no sé cuánta plata por el evento y aprovecharse”, afirmó. “No me gusta que algunos le pongan ‘homenaje a Tommy Rey’ con letras grandes y el nombre de ellos abajo, chiquitito. No lo encuentro justo. Eso no es un homenaje”.

Respecto a los cambios internos que se produjeron en la agrupación antes del fallecimiento del cantante, la viuda confirmó que Leonardo “Leo” Soto, histórico colaborador y director musical de la sonora, había planteado renombrar el grupo incluso antes de su muerte.

“Leonardo quería cambiarle el nombre a la orquesta antes, antes que Tommy falleciera”, aseguró.

A juicio de Sáez, la intención de Soto era anticiparse a un eventual retiro del cantante por temas de salud; y ella misma acordó con Soto que, tras la muerte del vocalista, no se continuara usando el nombre original del conjunto.

“Yo lo conversé con Leo, un día tuvimos una reunión en Reñaca y ahí me dijo que a él no le gustaría que siguiera el nombre. Y yo le dije, por supuesto, si Tommy no está, ¿por qué iba a seguir el mismo nombre?”.

En relación con homenajes recientes, como el realizado en el Gran Arena Monticello o la apertura de los Premios Pulsar, Sáez explicó que accedió a firmar autorizaciones a través de su abogado, aunque su salud le impidió asistir y prefiere mantenerse al margen de nuevas actividades.

“No quiero saber más de esos homenajes”, dijo.

Al cierre, Gloria Sáez subrayó su determinación de resguardar el legado de su esposo; criticando a quienes, según ella, usan su nombre sin aportar un contenido real.

“Yo siempre he dicho que cuando una persona se cuelga del nombre de otra es porque por sí sola no puede hacer nada. Quizás es feo o duro lo que estoy diciendo, pero es la verdad”, concluyó.