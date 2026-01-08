Gabinete de Kast: Galilea dice que debería haber una “presencia relevante” de los partidos que lo apoyaron en segunda vuelta

En CNN Chile Radio, el timonel de Renovación Nacional comentó que "sería una señal" que el republicano tenga en el gabinete más político a los "principales partidos" que lo han respaldado y que tienen una presencia importante en el Congreso.

Los equipos del presidente electo José Antonio Kast trabajan para definir los nombres que conformarán el futuro gabinete, ya que la próxima semana vence el plazo que se autoimpuso para dar a conocerlo.

En esa línea, durante esta semana ha sonado fuerte el economista Jorge Quiroz, quien podría asumir la cartera de Hacienda.

En CNN Chile Radio, el senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, afirmó que durante enero se irán anunciando los miembros y que el gabinete “debe tener varias características”.

A su juicio, el Partido Republicano, al ser la tienda del presidente, tendrá una presencia “razonablemente importante”.

Lee también: Kast prepara su gabinete: ¿Será Kaiser el ministro de Seguridad?

En todo caso, dijo esperar que también haya una presencia de las colectividades que respaldaron a Kast en la segunda vuelta presidencial: “También debe haber una presencia relevante de los partidos más importantes que apoyaron a José Antonio Kast en la segunda vuelta y que además tienen presencia importante en el Congreso”.

Continuó señalando que la experiencia muestra que tener una amplia representación de partidos en sus gabinetes, asegura que haya una “buena coordinación a la hora de sacar adelante las iniciativas legales”. De lo contrario, gobernar se vuelve más complejo.

Así, Galilea aseveró que “el presidente Kast debiera también tener mucha consideración al peso que tienen partidos como Renovación Nacional, como la UDI”.

Consultado sobre si aquello es una decisión estratégica, respondió que sí, pero que también se trata de representatividad, recordando que el mandatario electo indicó que su gobierno será “más allá de los republicanos”.

Lee también: Kast y presidente interino de Perú acuerdan trabajo conjunto contra crimen organizado y migración irregular

Respecto a si es importante el número de ministros que tendrá cada partido, el timonel de Renovación Nacional apuntó a que espera que tanto RN, como la UDI y “naturalmente” el Partido Republicano “debemos ser parte de los ministerios políticos más relevantes del gobierno. Y de ahí las otras cosas, por supuesto, se van conversando”.

“Para José Antonio Kast, tener a los principales partidos políticos que lo apoyan y que tienen presencia importante en el Congreso, lo más cercano posible, dentro de lo que es el gabinete más político, creo que sería una señal y es lo que yo espero que suceda desde ese punto de vista”, cerró.