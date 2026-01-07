Kast y presidente interino de Perú acuerdan trabajo conjunto contra crimen organizado y migración irregular

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se reunió este miércoles con el mandatario interino de Perú, José Jerí, en un encuentro donde ambos subrayaron la importancia de la colaboración bilateral y el trabajo conjunto en seguridad.

Jerí afirmó que la relación con Chile “es una política de Estado que se conduce en un marco de amistad y colaboración”, señalando las “profundas coincidencias” en la lucha contra el crimen organizado transnacional y la migración irregular.

Un gabinete binacional en perspectiva

Según reportó Radio Bío Bío, el líder peruano planteó la necesidad de desarrollar un “gabinete binacional” una vez que Kast asuma el poder en 2026, para fortalecer la integración y abordar retos comunes como el comercio, la inversión y la proyección hacia Asia Pacífico.

Por su parte, Kast concordó en que “nada mejor que ser buenos vecinos” y enfatizó que el crimen organizado es una “industria transnacional” que debe enfrentarse en conjunto, destacando también la importancia de la coordinación legislativa.