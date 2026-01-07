País josé antonio kast

Kast y presidente interino de Perú acuerdan trabajo conjunto contra crimen organizado y migración irregular

Por CNN Chile

07.01.2026 / 15:52

{alt}

En una reunión bilateral, José Antonio Kast y José Jerí destacaron la necesidad de fortalecer la integración y enfrentar desafíos comunes de seguridad.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se reunió este miércoles con el mandatario interino de Perú, José Jerí, en un encuentro donde ambos subrayaron la importancia de la colaboración bilateral y el trabajo conjunto en seguridad.

Jerí afirmó que la relación con Chile “es una política de Estado que se conduce en un marco de amistad y colaboración”, señalando las “profundas coincidencias” en la lucha contra el crimen organizado transnacional y la migración irregular.

Un gabinete binacional en perspectiva

Según reportó Radio Bío Bío, el líder peruano planteó la necesidad de desarrollar un “gabinete binacional” una vez que Kast asuma el poder en 2026, para fortalecer la integración y abordar retos comunes como el comercio, la inversión y la proyección hacia Asia Pacífico.

Por su parte, Kast concordó en que “nada mejor que ser buenos vecinos” y enfatizó que el crimen organizado es una “industria transnacional” que debe enfrentarse en conjunto, destacando también la importancia de la coordinación legislativa.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

País Avanza en la Cámara Baja iniciativa que busca autorizar a carabineros el porte permanente de armas de cargo
Domo de calor en el sur y tormentas eléctricas en el norte
La estatal venezolana PDVSA confirma que está en proceso de negociación con Estados Unidos para la venta de petróleo
Trump dice estar al mando de Venezuela y Maduro podría declarar en Caso Ojeda | CNN Prime
En tres años de operación: Más de 6 millones de pasajeros han usado servicios de Red Movilidad para llegar al Aeropuerto
Ripamonti dice que hubo un “daño severo a las finanzas municipales” tras solicitud de Contraloría a Reginato: Defensa afirma que es “inocente”