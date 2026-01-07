Kast prepara su gabinete: ¿Será Kaiser el ministro de Seguridad?

El nombre de Johannes Kaiser comienza a sonar como eventual ministro de Seguridad, aunque desde el Partido Nacional Libertario han asegurado que el excandidato no ha pedido ni le han ofrecido cargos.

A dos meses de iniciar su Gobierno, José Antonio Kast está definiendo al gabinete que lo acompañará durante su mandato. Rumores señalan que el presidente electo podría convocar a Johannes Kaiser como ministro de Seguridad y el senador republicano, Arturo Squella no negó la posibilidad de que el ex candidato presidencial sea parte del equipo de Kast.

La posibilidad surge ante la ausencia de rostros políticos que sean candidatos para ser ministro de Seguridad, ya que se han revelado nombres de quiénes conformarán el equipo que apoyará a José Antonio Kast al inicio de su mandato presidencial y ninguno de ellos resuena para el nuevo ministerio.

Al consultarle al Partido Republicano, el presidente Arturo Squella no desmintió los rumores: “Bueno quizás esos nombres existan y simplemente se han reservado de mejor manera”. Pero reiteró que el principal foco del próximo Gobierno sigue siendo la seguridad y reactivación económica del país, por lo que se está pensando con detenimiento quién liderará el ministerio.

No obstante, en conversación con La Tercera, Hans Marowski, presidente del Partido Nacional Libertario, se opuso a la idea. “Creo que en defensa se desenvolverá mejor, pero no creo que pase”, declaró, agregando que “a Johannes Kaiser no se le ha ofrecido un ministerio y él no ha pedido uno”.

El 20 de enero el presidente electo dará a conocer quiénes integrarán el gabinete presidencial y trabajarán en primera línea con Kast, en especial en el ministerio de Seguridad. Por ahora solo se han dado a conocer algunos nombres como los de Claudio Alvarado, Jorge Quiroz, Iván Poduje y Martín Arrau que se barajan dentro del gabinete.

¿Quiénes estarían en el gabinete de Kast?

En conversación con EMOL, la secretaria del Partido Republicano, Ruth Hurtado, adelantó los nombres del equipo ministerial de José Antonio Kast.

Hasta el momento los nombres mencionados son:

Claudio Alvarado.

Jorge Quiroz.

Ivan Poduje

Martín Arrau.

Pese a que no se ha detallado qué ministerio liderará de cada uno, Ivan Poduje estaría siendo analizado para ser el Ministro de Vivienda y, según Ex-Ante, Martín Arrau llegaría a Obras Públicas. Mientras tanto, el nombre de Claudio Alvarado estaría considerado para el Ministerio del Interior y Jorge Quiroz sería el ministro de Hacienda.