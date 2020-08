Durante esta pandemia por COVID-19, la cultura ha experimentado tal vez el abismo de los extremos. Por un lado, ha permitido alivianar el encierro que suponen las cuarentenas, con opciones de entretención y esparcimiento para cultivar nuestra mente y nuestro intelecto. Pero, al mismo tiempo, los artistas que nos entregan esta posibilidad han vivido momentos difíciles que relevan, una vez más, la precariedad de la industria cultural.

Sobre estos dos aspectos en los que están envueltos las expresiones artísticas, Matilde Burgos conversó con Consuelo Valdés, ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

“Desde octubre, con el estallido social y, ahora, sumada la pandemia, ha sido un golpe inédito, inesperado y tremendamente fuerte y doloroso para el sector cultura”, aseguró Valdés.

Confía en que pronto se podrá rescatar la experiencia presencial. “Ir a estos espacios, ir a una librería o al teatro, es una experiencia completa, social, emocional, que la verdad es que las pantallas, aunque han colaborado muchísimo para tener conectadas a las audiencias, no la puede sustituir”, agrega.

Ante una eventual reapertura de las salas de cine o de teatro, la ministra aseguró: “se han trabajado en dos protocolos junto con las organizaciones culturales, que están ya aprobados por la autoridad sanitaria“.

Detalló que uno de estos protocolos está disponible en el sitio web del Ministerio de las Culturas, desde el 28 de julio, y versa sobre “cines, independientes, teatros, circos y para espacios análogos“, estos últimos se refieren a aquellos en los que no hay movimiento del público.

“El segundo protocolo se aprobó el 18 de agosto, está destinado a centros culturales, museos, espacios de exhibición y lugares análogos, donde existe movimiento de público“, explicó.

Aclaró que estos protocolos, aunque ya están disponibles para su consulta, sólo podrán ser empleados cuando se llegue a la fase 4 del Paso a Paso diseñado por el gobierno y la autoridad sanitaria.

Junto con estos protocolos, dijo, deberán aplicarse medidas sanitarias “que ya están instaladas en nuestra cultura y nuestro modus vivendis”, como el uso de mascarillas, alcohol gel y respetar la distancia física para el público, así como precauciones de bioseguridad para el personal involucrado, actores y productores.

A su vez, reconoció el ministerio no tiene datos precisos de cuántos artistas trabajan informalmente en el país. “No sabemos cuántos son, pero sí sabemos que es un sector de mucha precariedad y mucha informalidad en cuanto a relaciones laborales, previsionales, de salud, etc.”.

Agregó que la cartera que lidera no está en capacidad de entregar beneficios sociales como otras. “Nuestro ministerio no está facultado, no tiene las posibilidades de entregar bonos sociales ni bonos ayuda directa al bolsillo como quisiéramos, es un tema que he estado conversando con los parlamentarios”, expuso.