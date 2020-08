Conforme se van flexibilizando las medidas sanitarias de la pandemia, se comienza a hablar cada vez con más fuerza del regreso de las actividades deportivas federadas. El fútbol nacional es uno de los más esperados.

Para conocer cómo se preparan en nuestro país las diferentes disciplinas, Fernando Paulsen conversó con Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile (COCh).

Mujica comentó que llevan más de tres meses trabajando con las 54 federaciones que componen el Comité Olímpico, para preparar protocolos sanitarios y de seguridad parta la eventual vuelta a las actividades. “En una mesa de trabajo en donde están los ministerios de Deportes, Salud, Economía, Educación, la Asociación de Municipalidades y el Comité Olímpico“.

Reconoció que la presión del fútbol hace que el empuje sobre esta mesa de trabajo se concentre en el regreso de esta disciplina, por lo que tiene prioridad. Le sigue la preparación del retorno de deportistas de alto rendimiento, en especial los que están por clasificar para Tokio 2021. “Y, por último, los deportistas que tienen eventos internacionales como los Panamericanos, Sudamericanos o mundiales“.

En cuanto a las medidas de prevención que están aplicando actualmente, señaló que todos los deportistas se hacen una prueba PCR antes de acudir a los centros de entrenamiento olímpico, y además se les practican pruebas rápidas, para disminuir las probabilidades de contagio. “No hay ningún contagiado. Para llegar al recinto deportivo y dentro de él tenemos todas las protecciones validadas por el Minsal“, aseguró.

Recalcó que en el Paso a Paso entregado por el gobierno, no está contemplado el regreso del público a las actividades deportivas. “Sólo está establecida la cantidad de personas que pueden haber dentro de una cancha, pero no se habla de público. Así que ya no es una quinta fase, sino que será una sexta fase o un decreto distinto“.

En ese sentido, agregó que este año ve difícil poder volver con público a las canchas. “Desde el fútbol hasta el deporte menos concurrido, no veo la posibilidad, en este momento, de tener eventos deportivos con público“, concluyó.