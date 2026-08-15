Aterriza en Colombia avión de la FACh con cerca de 20 toneladas de ayuda humanitaria

La tarde este sábado aterrizó en al ciudad de Pereira, Colombia, un avión de la Fuerza Área de Chile con ayuda humanitaria para las personas afectadas por el terremoto que golpeó al país.

“La ayuda a Colombia ha llegado. En momentos difíciles, Chile se hace presente para apoyar a un pueblo amigo. Seguiremos acompañando a Colombia en lo que necesite para superar las consecuencias de este devastador terremoto”, aseguró el canciller Francisco Pérez Mackenna.

De acuerdo a lo señalado por Ministerio de Relaciones Exteriores, son cerca de 20 las toneladas de ayuda humanitaria , que consiste en alimentos, kits higiénicos para niños, mujeres y hombres, y productos de aseo domiciliario.

Los últimos reportes señalan que el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó Colombia el pasado 10 de agosto, dejó un saldo de 295 personas fallecidas, 320 desaparecidas y 3.935 heridas.