En entrevista con CNN Chile y CHV Noticias, el analista y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, analizó las diferentes modificaciones de los candidatos presidenciales a sus programas, tanto del aspirante de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, como el del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

Programa presidenical de Gabriel Boric

Para Duval, la incorporación de propuestas de otras candidaturas en materia económica “ha logrado recomponer nuevamente este programa y ya en una versión mucho más definitiva”. En esa línea, aseguró que “se abre a otras posiciones”.

“Hay una señal política importante, porque él había propuesto un alza muy fuerte de impuestos y no había aclarado qué iba a hacer, por ejemplo, con las pymes y las más pequeñas empresas (…) Las señales que ha dado son que esta alza de impuesto no afecta a las pymes, no va a afectar a los emprendedores”, complementó.

Negativa de Boric a “Bad Boys” de Franco Parisi

El diputado por Magallanes comunicó, finalmente, la decisión de restarse de la invitación del candidato del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, a participar de una entrevista en su programa online Bad Boys.

Si bien Duval considera que “era una opción para conectarse con ciertos ciudadanos que votaron por Franco Parisi”, sentenció que “el problema político era juntarse con el candidato, porque es el entrevistador”, y afirmó que la decisión le pareció “adecuada”.

Programa presidenical de José Antonio Kast

Tras variadas críticas de diversos sectores, el líder republicano presentó su programa con cinco ejes principales: paz y orden, recuperación de la economía, garantizar vida digna, cambio climático y prioridad en la mujer.

“José Antonio Kast ha incorporado las propuestas, por ejemplo, que venían de Sebastián Sichel en materia de su propio programa”, esbozó el experto, que al mismo tiempo sostuvo que tanto Boric como Kast “moderan sus posiciones originales, que alcanzaron menos del 30% de los votos en primera vuelta“.

“Cambió su tono y apreciaciones (…) da cuenta de un giro muy grande”

Tomás Duval afirmó que el candidato del Frente Social Cristiano “cambió su tono y apreciaciones”, pues “quería eliminar el Ministerio de la Mujer, quería eliminar el instituto de Derechos Humanos (INDH), ya no lo dice, dice que va a reformar el INDH, pero no a eliminar”, analizó.

Asimismo, consideró que, tras corregir sus definiciones en torno a materia de mujer y cambio climático, “da cuenta de un giro muy grande en esas dos materias”.

“Boric apunta a Provoste y ME-O, Kast se ve en la obligación de incorporar materias de Sebastián Sichel”

Al cierre, y consultado por cuál de las dos candidaturas movió el eje más hacia el centro, el especialista aseguró que los cambios se hicieron con miras en propuestas de los ex presidenciales: “Gabriel Boric apunta a un electorado de Yasna Provoste y Marco Enríquez-Ominami y, por contrapartida, José Antonio Kast se ve en la obligación de incorporar materias que venían de la candidatura de Sebastián Sichel”.

En paralelo, añadió que además se pueden percibir algunos “guiños” a los votantes del ex abanderado del PDG. “Yo creo que están pensando en esas opciones y los giros han sido de los dos bastante radicales en esta última semana”, zanjó Duval, quien también criticó lo inédito que resulta que “a una semana uno recién empieza a conocer qué es lo que quiere cada uno para gobernar”.