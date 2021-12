El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, confirmó este miércoles que no asistirá al programa “Bad Boys”, espacio que es conducido por el ex abanderado del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi.

En el programa “Candidato, llegó tu hora” de TVN, el también parlamentario dio a conocer su decisión apuntando a que su objetivo es “conversar con los votantes, no con quienes están cuestionados por el no pago de pensiones de alimentos y gastos de campaña irregulares“.

“Sé que electoralmente sería rentable porque hay mucha expectación, lo vería mucha gente, tendría un espacio para desarrollar nuestras propuestas. Sin embargo, creo que en elecciones y en la vida en general uno tiene que guiarse por principios“, agregó.

Ante eso, Boric manifestó que “dada la inaceptable deuda de pensión de alimentos de Franco Parisi, que no es algo que tenga que aclarar como dijo José Antonio Kast, es algo que tiene que pagar, no aclarar; dada también la investigación que hemos conocido últimamente que ha confirmado el Servel, he decidido no ir al programa de Franco Parisi, no ir al programa ‘Bad Boys’“.

“Me parece que legitimar este tipo de actos por intereses electorales, en particular el no pago de pensiones de alimentos, que ha sido un sufrimiento de las mujeres en Chile como quedó en evidencia en el caso de los retiros, es algo que no corresponde y es un límite que no estoy dispuesto a pasar“, sentenció.