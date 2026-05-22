Inclusión digital en Chile: Expertos debaten sobre los desafíos educativos y de género más allá de la infraestructura

Los últimos datos que tenemos a la mano hablan de que nuestro país superó los 10 millones de conexiones 5G. Si ya está la infraestructura, si las antenas cumplen su trabajo, ¿por qué aún hay personas en Chile que no se sienten conectadas o excluidos de la conectividad?

“El habilitante de la conectividad ya se logró técnicamente en un 100%. El desafío es educacional, y es educacional en todos los segmentos. Y no porque yo haya nacido en el año 2020, por así llamarlo, entonces yo ya soy el nativo digital, como dicen muchas veces, el 2015 o el 2010. Eso significa que yo entienda cómo funciona la tecnología y que yo entienda cómo funciona una economía digital, que no tiene nada que ver con la economía del siglo XX”, explicó Pelayo Covarrubias, Presidente de Fundación País Digital.

Así, los desafíos son varios y para todos. La educación digital es el pilar que abre oportunidades, esto es algo que han aprendido las empresas de telecomunicaciones.

Andrés Ok, COO de WOM, señaló que “el haber llegado a Juan Fernández, el llegar a Isla de Pascua, el llegar a comunas donde antes no tenían conectividad, para nosotros es un habilitador para que toda esa gente pueda desde consumir un tutorial en YouTube o en la plataforma que desee para formarse, para educarse, hasta poder publicar lo que hace y tener una exposición que le permita acceder a oportunidades. Para nosotros la conectividad no es conectividad en sí misma, sino es la generación de oportunidades, oportunidades de educación y oportunidades de desarrollo”.

Las cifras entregadas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones dan cuenta del auge constante de la quinta generación. A comienzos de este año y en los últimos 12 meses había crecido más de 60%. La brecha digital y lograr una verdadera inclusión fueron temas de debate en un panel durante la entrega del último reporte de sostenibilidad de WOM. El foco está en que la infraestructura sea un habilitador para el desarrollo social y económico del país, de allí que haya importantes desafíos.

“Sin duda hay brechas todavía de última milla, territoriales, aunque cada vez Chile tiene una política de despliegue de infraestructura y conectividad bastante aventajada, tanto en la región y muy admirado también por otros países. Pero tenemos también otra brecha y donde quizás hay que hacer todavía hincapié en incorporar mujeres al mundo de la digitalización”, afirmó Luz María García, Gerente General de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información (ACTI).

Además de realizar un acompañamiento efectivo y crítico a la incorporación de los niños al mundo digital, otro desafío reconocido por todos, y que también se abordó en el panel de conversación, es la inclusión de las personas mayores. Desde entregarles aparatos actualizados, incorporarlos a las dinámicas familiares, y acompañarlos y educarlos para esta nueva dimensión.

Al respecto, Ximena Abogabir, Vicepresidenta de Travesía 100, apuntó que “hay una necesidad de un cambio cultural con respecto a las personas mayores, porque se piensa que a partir de una cierta edad, que tiende a coincidir con lo que dice el carné de identidad, una persona puede retirarse a descansar cuando todavía puede que tenga 40 años por delante, y eso no es sensato. Es interesante decir que aquí no se libra nadie, que no es un grupo específico el que se va a quedar atrás si es que no hacemos lo correcto, sino que somos todos”.

Porque además los trabajos son cada vez más intergeneracionales, por lo que se hace cada vez más necesario que todos estemos viajando en el mismo bus con las mismas herramientas, para que la infraestructura como habilitador del desarrollo no quede como letra muerta y pueda impactar en la educación, la productividad y un sinfín de otros ámbitos necesarios para el país.