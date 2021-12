En entrevista con CNN Chile, el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, abordó el fenómeno de la migración y las propuestas del candidato del bloque Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, en torno a la materia.

El parlamentario explicó que, tal como lo tipifica el programa presidencial de su abanderado, “ningún país está preparado para recibir estos flujos migratorios como ha sucedido en Chile” y llamó a reconocer que “todos los países están sufriendo la mismas circunstancia”, siendo Chile “uno de los que tiene menor cantidad de migrantes si uno lo compara, incluso, con nuestros países vecinos de Bolivia, Perú, Colombia y Brasil”.

Junto con aludir a un abandono del ejecutivo a las regiones del norte y manifestar que “el Gobierno ha renunciado a gestionar la crisis”, proyectó que la mejor forma en que la eventual administración de Boric atienda la crisis es “en forma descentralizada”, es decir, desde alcaldías y gobernaciones regionales.

Consultado sobre la idea de replantear la figura de delegado presidencial y gobernador regional, que son ideas del candidato frentemaplista, replicó que “necesitamos una ley de traspasos competencias 2.0”, pues ya hubo una durante la presidencia de Michelle Bachelet. “Ahora necesitamos un traspaso mayor de poder y de transferencia de competencia a los gobernadores regionales”, puntualizó.

Mirosevic enfatizó en la importancia de aceptar ayuda internacional aludiendo a que el Gobierno recién lo hizo cuando se anunció la interpelación al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, tras las imágenes en que manifestantes quemaron pertenencias de migrantes en Iquique.

Invitación de Parisi a Boric para participar en Bad Boys

El ex candidato del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, invitó a Gabriel Boric a ser parte de una entrevista en su programa multiplataforma, Bad Boys. Asistencia que el propio abandera de Apruebo Dignidad puso en duda a raíz de la sospecha de una reunión previa entre el economista residente en Alabama y el aspirante a La Moneda del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, en su última visita express a Estados Unidos.

Sin embargo, más allá de ese punto, el medio Ciper reveló que la dirigencia del partido solicitó en reiteradas oportunidades a militantes y adherentes depositar dinero en sus cuentas personales cuando el conglomerado aún estaba en formación.

“Si Boric me pidiese un consejo personal yo creo que es mejor no ir, porque hay que dedicarse a hablarle a aquellos que votaron por Parisi y votaron por él porque estaban buscando renovación política (…) y en el norte en particular. Creo que lo que están esperando es terminar con el abandono con este centralismo crónico que hay en Chile”, cerró Mirosevic consultado sobre si debe o no asistir el candidato a la instancia.