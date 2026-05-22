Stephen Colbert se despide de “The Late Show” con Paul McCartney y once años de gratitud

(CNN) – Stephen Colbert presentó el jueves por la noche el episodio final de “The Late Show” en el Ed Sullivan Theater de Nueva York, ante un público repleto de celebridades y fanáticos. El conductor eligió el agradecimiento como tono central de la despedida, sin mencionar en ningún momento a Donald Trump ni detenerse en las circunstancias de la cancelación del programa.

“Tuvimos la suerte de estar aquí durante los últimos 11 años. No puedes dar esto por sentado”, dijo Colbert a su audiencia cuando los abucheos interrumpieron el inicio de su monólogo final. Paramount, empresa matriz de CBS, canceló el programa alegando presiones financieras, en medio de negociaciones para una fusión mediática que requería aprobación de la administración Trump.

Un cierre con estrellas y carga simbólica

El episodio incluyó apariciones de Bryan Cranston, Paul Rudd y Tim Meadows, además de una extensa entrevista con Paul McCartney, quien conversó con Colbert en el mismo escenario donde The Beatles actuaron en “The Ed Sullivan Show” en 1964. El cierre reunió además a John Oliver, Jimmy Kimmel y Jon Stewart, quienes participaron en un sketch final sobre el fin del late-night tal como se conoce.

El programa concluyó con actuaciones de McCartney, Elvis Costello y Jon Batiste, y una imagen del teatro dentro de una bola de nieve, en referencia al final de la serie “St. Elsewhere”. A partir del viernes, la franja horaria de las 11:35 p.m. pasa a manos del programa “Comics Unleashed” de Byron Allen. El escenario de Colbert será donado al Museo de Comunicaciones de Radiodifusión en Chicago.