Subastan objetos de Matthew Perry, incluida una carta manuscrita de Jennifer Aniston tras el último rodaje de ‘Friends’

(EFE) – La casa de subastas Heritage Auctions, con sede en Texas, sale a remate una colección de objetos del fallecido actor Matthew Perry el próximo 5 de junio. Entre las piezas más llamativas figura una carta escrita a mano por Jennifer Aniston, incluida en un álbum de fotos de la cena de fin de rodaje de ‘Friends’ titulado ‘The One With the Last Supper’, con precio de salida de 4.500 dólares.

En la carta, escrita en tinta azul, Aniston le expresó a Perry: “¿Cómo voy a vivir sin tu luz en mi vida a diario? Sé que esa luz se ha atenuado a veces, y hubo momentos en que temí que se apagara por completo”. El álbum reúne imágenes de todos los protagonistas de la serie: Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Courteney Cox, Aniston y Perry.

De la cartera de Perry a obras de Banksy

La colección incluye además la cartera personal del actor, con dos tarjetas de crédito y sus credenciales del sindicato SAG-AFTRA, en lote con piezas de Batman por 1.650 dólares. Entre los objetos ligados a ‘Friends’ destacan el guión del episodio piloto firmado por el elenco (15.000 dólares), el del primer capítulo final (8.750 dólares) y el icónico marco amarillo de la puerta del apartamento (5.250 dólares).

Las piezas de mayor valor son dos obras del artista Banksy: una versión de ‘Niña con globo’, con precio mínimo de 800.000 dólares, y la serigrafía ‘Nola (Lluvia gris)’, por 40.000 dólares. Todo lo recaudado irá a la Fundación Matthew Perry, dedicada a la lucha contra las adicciones.