Blue Express abre más de 1.000 vacantes en todo Chile para reforzar su operación durante Cyber Day

Con miras a una nueva edición del Cyber Day 2026, Blue Express inició un nuevo proceso de reclutamiento a nivel nacional para reforzar su operación logística durante una de las semanas con mayor demanda del comercio electrónico.

La compañía abrió más de 1.000 vacantes – 800 en la Región Metropolitana y 200 de ellas en el resto del país–, para conductores con vehículo propio, a quienes se les solicita apoyar en labores de reparto y distribución en distintas zonas del país durante el periodo Cyber, que se extenderá aproximadamente por dos semanas.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 01 de junio, y el proceso de incorporación de los primeros conductores está contemplado desde el 28 de mayo. Para postular, los interesados deben ingresar al portal https://flota.blue.cl/ofertas donde encontrarán todas las vacantes disponibles.

Este proceso de reclutamiento cuenta con puestos de trabajo en distintas zonas del país, con más de 200 vacantes en regiones, en comunas como Punta Arenas, Temuco, Los Ángeles, Melipilla, Rancagua, Talca, Viña del Mar, Illapel, Canela, La Serena, Coquimbo, La Calera, Quilpué, Antofagasta, Iquique, Calama y Los Andes.

Los requisitos para postular a las vacantes de Blue Express son:

Contar con vehículo propio.

Licencia de conducir vigente.

Cédula de identidad vigente.

Documentación del vehículo al día.

Antecedentes personales y de conducción sin observaciones

La convocatoria contempla distintos tipos de vehículos para reforzar la distribución, incluyendo camiones, furgones y vehículos de apoyo logístico.

Además, la compañía destacó que, en la Región Metropolitana, las postulaciones consideran modalidad mediante factura, mientras que en regiones se podrá trabajar tanto con factura como con boleta de honorarios, ofreciendo alternativas flexibles para quienes busquen complementar ingresos durante una de las temporadas de mayor actividad para la industria logística y del ecommerce.