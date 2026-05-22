Alex Albon chocó en el GP de Canadá tras atropellar una marmota en plena práctica

Alex Albon protagonizó uno de los incidentes más insólitos de la temporada en el Gran Premio de Canadá: una marmota cruzó la pista en la curva 7 del Circuito Gilles Villeneuve y pasó bajo la rueda delantera izquierda de su Williams. El impacto desestabilizó el coche y, sin espacio de escape disponible, Albon chocó con fuerza contra la barrera, con daños extensos en el monoplaza.

📹 Así ha sido el accidente de Alex Albon#F1 #CanadianGP 🇨🇦pic.twitter.com/DFUpOyL2QU — The Finish Line 🏁 (@TFinishLine_) May 22, 2026

“Alex llegó a la curva 7 y, desafortunadamente, no pudo evitar una marmota”, confirmó un portavoz de Williams, según reportó ESPN. El incidente no apareció en la señal mundial de Fórmula 1.

El accidente obligó a suspender la sesión durante 15 minutos y dejó al piloto tailandés-británico sin tiempo de pista en la única sesión de entrenamientos del fin de semana, ya que Canadá es una fecha de formato sprint, lo que no contempla una segunda práctica antes de la clasificación.

Un problema recurrente en Montreal

No es la primera vez que una marmota interfiere en la competición en este circuito. El año pasado, Lewis Hamilton golpeó una en la vuelta 12 de la carrera, lo que generó daños en la parte inferior de su Ferrari. El siete veces campeón del mundo dijo estar “devastado” al enterarse. La Isla Notre-Dame de Montreal, donde se emplaza el trazado, alberga una gran población de estos animales, y los incidentes con ellos durante los fines de semana de carreras son, según los propios organizadores, frecuentes.