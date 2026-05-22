Primer gimnasio sin contratos ni mensualidades en Chile: pago por uso desde $2.000 y tecnología de alto rendimiento

El grupo Wellness inauguró en Chile el primer gimnasio sin contratos ni mensualidades. Neo Plex, ubicado en Froilán Roa 1066 (La Florida), permite a los usuarios pagar solo por el tiempo que utilizan las instalaciones. Los precios de ingreso varían entre 2.000 y 6.000 según el día y la hora, bajo un sistema de tarifa dinámica.

“Cuando se alcance el límite de aforo, no se venderán más accesos. Esto evita esperas para usar máquinas”, explica Felipe Apablaza, CEO del Grupo Wellness.

Equipamiento profesional y control vía app

A pesar de su formato flexible, el gimnasio apuesta por tecnología de punta. Sus máquinas Matrix Fitness son las mismas que utilizan la selección chilena de rugby Los Cóndores y clubes como Santos, Palmeiras y São Paulo. “Queremos que más personas entrenen con tecnología de nivel mundial”, señala Nicolás Gazzolo, gerente comercial de Matrix Fitness Chile.

Para acceder, los usuarios descargan la app “Neo Plex”, se registran, pagan el horario seleccionado y reciben un código QR que habilita el ingreso al recinto y sus distintas áreas.

El modelo resuelve dos problemas comunes del rubro: pagar por servicios no utilizados y la congestión en horarios peak. La plataforma también ofrece planes personalizados de entrenamiento, asesoría nutricional y contenido digital. Las sucursales cuentan con cafetería, cowork, estudios de podcast y salas de DJ. La compañía proyecta abrir nuevos locales en el país durante los próximos meses.