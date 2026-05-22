Trump anuncia envío de 5 mil soldados a Polonia y profundiza dudas sobre despliegue militar de EE.UU. en Europa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que enviará 5 mil soldados adicionales a Polonia, en una decisión que profundiza las dudas sobre el despliegue militar estadounidense en Europa.

De acuerdo a lo que consignó CNN, el anuncio marca un aparente giro respecto de movimientos recientes de su administración, luego de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, frenara una rotación militar prevista para Polonia y otros países europeos.

La decisión también llega después de que Trump anunciara el retiro de 5 mil soldados desde Alemania, en medio de tensiones con aliados de la OTAN por la guerra en Irán y el nivel de apoyo europeo a los compromisos de seguridad compartidos.

¿Qué dijo Trump sobre el envío de tropas a Polonia?

Trump vinculó la medida con su relación con el presidente polaco Karol Nawrocki, a quien respaldó políticamente.

“Basado en la exitosa elección del ahora presidente de Polonia, Karol Nawrocki, a quien me enorgulleció respaldar, y nuestra relación con él, me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5 mil soldados adicionales a Polonia”, publicó el mandatario.

Por ahora, no está claro desde dónde saldrán esas tropas ni cómo el anuncio modificará la presencia militar total de Estados Unidos en Europa.

Polonia es miembro de la OTAN y ha funcionado como uno de los principales puntos de tránsito para la ayuda militar occidental enviada a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

Polonia habla de continuidad en la presencia militar

Tras el anuncio, autoridades polacas dieron a entender que la decisión no implicaría necesariamente un aumento sustantivo del número total de tropas estadounidenses en el país.

El ministro de Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, agradeció el anuncio de Trump y sostuvo que la presencia de soldados estadounidenses en territorio polaco se mantendrá “más o menos en los niveles previos”.

En la misma línea, el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, afirmó que Polonia no perderá las tropas estadounidenses que ya tenía. Actualmente, el país suele contar con cerca de 10 mil soldados de Estados Unidos en su territorio.

Confusión por los movimientos militares en Europa

El anuncio contrasta con la decisión adoptada la semana pasada por el Pentágono, que canceló dos despliegues militares estadounidenses hacia Europa y ordenó retirar otro personal del continente.

Entre las unidades afectadas estaba la 2ª Brigada Blindada de Combate de la 1ª División de Caballería, que debía rotar por Polonia, los países bálticos y Rumania. Algunos de sus integrantes ya se encontraban en Europa y deberán regresar a Estados Unidos.

La medida también canceló un futuro despliegue hacia Alemania de un batallón especializado en cohetes y misiles de largo alcance, junto con el retiro de un mando encargado de esas capacidades en Europa.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo que cualquier movimiento de tropas “no es algo punitivo”, sino parte de un ajuste más amplio de recursos para responder a los compromisos globales de Estados Unidos.

Desde la OTAN, su secretario general Mark Rutte valoró el anuncio de Trump, aunque remarcó que la trayectoria de la alianza apunta hacia una Europa y una OTAN más fuertes, menos dependientes de un solo aliado.